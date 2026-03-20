Il Lario Tennis Tour 2026 torna in campo con i talenti giovanili

Scatta in questo week-end la quinta edizione del circuito provinciale riservato ai ragazzi Under12 e Under14 e parte da San Fermo.

E’ pronto a tornare in campo il Lario Tennis Tour, il grande circuito provinciale riservato ai talenti della racchetta Under12 e Under14.

Lario Tennis Tour 2026

Proprio questo week-end apre la sua quinta edizione con come main sponsor il Centro Porsche Como. Quest’anno saranno cinque le tappe previste dal calendario del circuito. La prima, come detto, scatterà sabato 21 marzo e si svolgerà ai campi del Team Veneri di San Fermo della Battaglia, già sold out. Iscrizioni complete anche per la seconda tappa che si svolgerà allo Junior Tennis Training di Concagno dall’11 al 19 di aprile. La terza tappa sarà inporgramma presso il Tennis Club Rovellasca dal 9 al 17 maggio, a acuis eguirà la quarta sui campi del Circolo Tennis Cantù dal 23 al 31 maggio per concludersi con la tappa finale presso l’Erreci Progetto Tennis di Mariano Comense dal 6 al 14 giugno. In ogni tappa ci saranno quattro tabelloni, quello maschile e femminile dell’Under 12 e quello maschile e femminile dell’Under 14. Come vuole la tradizione, i migliori otto ragazzi e le migliori quattro ragazze (al termine delle cinque tappe), si qualificheranno per il Master finale del Lario Tennis Tour che si svolgerà al Tennis Como alla fine di agosto in contemporanea con le fasi del torneo internazionale Challenger Atp.

“Quest’anno ci siamo focalizzati sulla Provincia di Como – ha commentato al riguardo Davide Discacciati, del Centro Studi Casnati, che è il responsabile organizzativo del Lario Tennis Tour – Le iscrizioni seguiranno l’ordine di classifica fino all’esaurimento dei posti disponibili. Abbiamo concentrato le tappe nei mesi di maggiore adesione dei giocatori e i numeri incredibili delle prime due tappe lo dimostrano”.