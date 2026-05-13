Il Leopandrillo Cantù sbanca Cabiate e vede la finale Promozione

Dopo il successo del Figino a Cadorago, ieri sera si è giocata anche gara 1 dell’altra semifinale playoff del girone H lariano del campionato di Divisione Regionale 4. E anche in questa serie la prima partita si è risolta con un ampio successo esterno che ha messo a segno il Leopandrillo Cantù.

La gara

La squadra brianzola, favorita della vigilia, infatti ha rispettato il pronostico ed è andata a sbancare con autorità il campo di Cabiate ipotecando di fatto l’accesso alla finalissima promozione. I return match di entrambe le semifinali sono in programma venerdì sera ma con i verdetti già ipotecati da Figino e Leopandrillo che sull’1-0 potranno avvalersi anche del fattore campo a favore.

Semifinali playoff girone H

Gara 1: domenica 10 maggio Olimpia Cadorago-Figino 55-69, martedì 12 Pallacanestro Cabiate-Leopandrillo Cantù 40-61.

Gara 2: venerdì 15 ore 21.30 Figino-Cadorago, Leopandrillo Cantù-Cabiate.

Playoff girone H quarti di finale

Gara 1: anticipi Leopandrillo Cantù-Bar Pinocchio Como 64-38, Antoniana Como-Figino 46-72; Cabiate-Socco Angels Fino 54-46, Olimpia Cadorago-Circolo Ricreativo Finese 53-43.

Gara 2: domenica 3 maggio Bar Pinocchio-Leopandrillo Cantù 57-82, Figino-Antoniana Como 85-49, Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago 52-49; lunedì 4 maggio Socco Angels Fino-Cabiate 58-60.