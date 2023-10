La 117edizione de Il Lombardia, ultima Classica Monumento dell'anno organizzata da RCS Sport, ha preso il via questa mattina, sabato 7 ottobre 2023, da piazza Duomo a Como in direzione Bergamo.

Il Lombardia è partito da Como: in 175 si daranno battaglia fino a Bergamo

"La Classica delle Foglie Morte" presenta un percorso duro e selettivo con partenza da Como e arrivo a Bergamo dopo 238 chilometri. Si scaleranno in successione salite che hanno fatto la storia di questa corsa quali Madonna del Ghisallo, Roncola, Berbenno, Passo della Crocetta, Zambla Alta e Passo di Ganda prima dello strappo di Colle Aperto, ultima fatica verso l'arrivo in Via Roma. Il gruppo, forte di 175 corridori, ha attraversato il km 0 alle ore 10.41.

Partenza da Como in direzione Cantù. Si scala il Ghisallo come prima asperità, ma dal versante Asso per scendere su Bellagio e raggiungere Lecco lungo la riva del Lago di Como. Entrati in provincia di Bergamo inizia la serie di asperità che porta all’arrivo caratterizzata da un continuo succedersi di salite e discese quasi senza tratti pianeggianti tra una e l’altra. Si scala per prima la Roncola (Valico di Valpiana, pendenze fino al 17%). Seguono le salite di Berbenno, Dossena, Zambla Alta e Passo di Ganda che portano il dislivello complessivo sopra i 4400 m. Da Ganda si arriva a Selvino dove inizia la classica lunga discesa ritmata da 19 tornanti. Ci sono quindi 9 km di avvicinamento alla città (gli unici pianeggianti di tutto il finale) e il classico passaggio della Città Alta fino all’arrivo.

Ultimi chilometri attraverso Bergamo Alta salendo alla Porta Garibaldi e poi (con 200 m in acciottolato) a Largo Aperto. Nella prima parte le pendenze sono sempre sopra il 10% (max 12%). In discesa la carreggiata è larga su fondo liscio. Ai 1800 m dall’arrivo svolta secca con breve strettoia per il superamento della Porta Sant’Agostino. Dopo l’ultimo chilometro ampia curva a sinistra per immettersi nel rettilineo che conduce all’arrivo. Retta finale di 800 m, larghezza 7.5 m su fondo asfaltato in discesa nella prima parte e pianeggiante poi.

Tutte le foto della partenza

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Il live della corsa è disponibile all'indirizzo https://www. ilombardia.it/live/.