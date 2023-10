Il Luisago Basket esordisce in campionato e vince contro Master's Hounds

È stato un esordio spettacolare per l'Asd Luisago Basket, che ha dimostrato grinta e determinazione nella sua prima partita di campionato contro i canturini del Master's Hounds. La sfida, che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, ha visto il Luisago emergere trionfante con un punteggio di 67-66.

Esordio storico per il Luisago Basket

Il Luisago Basket ha fatto il suo primo ingresso nel campionato Uisp con un debutto spettacolare, vincendo contro i canturini del Master's Hounds, con un punteggio di 67-66. È stato, dunque, un match molto combattuto, che ha mostrato il valore in campo delle due squadre, ma che ha dato anche dignità ad una società nuova nel territorio.

La partita è iniziata con il Luisago sempre avanti, mantenendo il controllo del gioco fino al pareggio ospite sul 17 pari nel primo quarto. Nel secondo quarto, gli ospiti hanno preso il comando approfittando di alcuni errori difensivi, portandosi in vantaggio all'intervallo con un punteggio di 27-34.

Il secondo tempo ha visto il Master's Hounds capitalizzare sul buon momento del giocatore Alex Benati, che ha segnato 36 punti e tenuto in vantaggio gli ospiti.

L'ultima frazione di gioco è stata da cardiopalma, con il punteggio in parità nei due minuti finali. Il momento culminante è stato quando il luisaghese Rovelli è riuscito a segnare una tripla decisiva nell'ultimo possesso in attacco. Inoltre, ha compiuto un'azione eroica rubando subito palla in rimessa e segnando due liberi, che hanno fissato il punteggio a 67-66.

Con solo 10 secondi rimanenti e un time-out degli ospiti, la difesa del Luisago ha messo in campo una performance straordinaria, impedendo agli avversari di arrivare al tiro e assicurando così una vittoria epica per la squadra di casa.

"Eravamo davvero emozionati per l'esordio della nostra società - le parole di Fabiano Brenna, direttore sportivo della Asd Luisago - e siamo felicissimi di aver iniziato la nostra avventura con una vittori. Per noi era sufficiente giocare bene, ma addirittura vincere è stato meglio. Ringraziamo anche tutti tutti i ragazzi che hanno fatto diventare il sogno realtà".

INFORMAZIONI SUL MATCH

ASD LUISAGO 67

MASTER'S HOUNDS 66

TABELLINI

Alessandro Rovelli 16

Manuel Lessi 0

Matteo Pagani 0

Mattia Bedetti 3

Federico Sicari 13

Luca Cucinotta ne

Giuseppe Immermina 3

Lorenzo Beretta 4

Davide Pirino 12

Giacomo Moraca 8

Luca Rimoldi 8

Alessio Cairoli 0

Allenatore: Alessio Cairoli

Informazioni sulla società

Fondata quest'anno da Ernesto Maspero, che ha assunto il ruolo di presidente, e da Fabiano Brenna, direttore sportivo, la Asd Luisago Basket ha appena fatto il suo ingresso al campionato Uisp. L'obiettivo di questo ambizioso progetto è stato chiaro fin da subito: creare un punto di riferimento per lo sport e la cultura nel paese e attirare i talenti del territorio.

La neo società ha trovato un’accogliente casa all’interno della palestra di via Petrarca di Luisago, sede anche della società di pallavolo del paese, e proprio lì si incontra settimanalmente per allenarsi ma soprattutto per creare uno spirito di appartenenza ai nuovi colori.

"Sicuramente stiamo costruendo qualcosa di bello per il paese e per la pallacanestro – affermano Maspero e Brenna – Vogliamo offrire ai ragazzi un punto di riferimento, vogliamo essere per loro una seconda casa. Abbiamo sempre avuto il desiderio di fondare una società di basket e soprattutto di farlo qui, dove cestisticamente siamo nati. L’obiettivo? Farci conoscere e farci volere bene".

Sergio Barberi