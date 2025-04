Il Mariano vince il derby con Senna e resta in scia della capolista Erba

Se la capolista Cdg Erba non perde un colpo e continua a vincere, chi non perde terreno è il Sant'Ambrogio Mariano che ieri sera ha vinto con merito il derby brianzolo contro il Senna. La squadra marianese diretta da coach Emanuele Agazzi ha superato in casa gli avversari bianconeri per 59-46 salendo così a quota 40. Domani è in programma un altro derby brianzolo ma sul fondo: Btf Cantù-SB'83 Cermenate.

Il programma del 10° turno di ritorno del girone G

Martedì 1 aprile Giussano -Lomazzo 68-58, giovedì 3 ore 21.15 Erba-Tavernerio 94-58, Leopandrillo-Albavilla 91-97, Playground Team-Chiavenna 50-49; venerdì 4 Sant’Ambrogio Mariano-Senna 59-46; domenica 6 ore 21.15 Btf cantù-SB’83 Cermenate; martedì 8 ore 20.30 Sampietrina-Alebbio.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Cdg Erba 46; Sant’Ambrogio Mariano Comense 40, Tavernerio, Alebbio Como 34; Senna, 5 Fuori Giussano 26; Lomazzo, Playground Team 20; Chiavenna 18; Sampietrina 16; Leopandrillo Cantù, Albavilla 12; SB’83 Cermenate 10; Btf Cantù 2.