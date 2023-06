Fotocopia dell’ultima edizione, la Briantea84 in maglia AC Milan trionfa nel Memorial Romanò di domenica 25 giugno, giunto al suo 26° appuntamento.

Il Memorial Romanò è della squadra di casa: primo posto per la Briantea84

Una giornata come sempre storica quella del torneo Ro.La.Fer alla memoria di Emilio e Dino Romanò nella consueta location dell’oratorio San Vincenzo di Cimnago - Lentate Sul Seveso - (via Marconi 10) e interamente rivolto ad atleti con disabilità. Gare dal mattino, nel pomeriggio è stato tempo di finali alternate a quelle della Rolafer Cup 2023, manifestazione iniziata il 13 giugno scorso e patrocinata dal Csi di Como in cui la Rolafer Briantea84 Cantù ha disputato la finalissima per il primo posto, arrendendosi solo negli ultimi minuti contro San Michele in un rocambolesco 4-3.

Argento comunque prezioso per la squadra che è scesa in campo con un mix di atleti con e senza disabilità, progetto inclusivo di valore della società Briantea84 che vede i giocatori confrontarsi con diverse altre realtà di spessore e del territorio.

Grande affluenza intorno al rettangolo di gioco, i tifosi hanno risposto positivamente in una giornata calda di fine estate. Nel tardo pomeriggio il momento delle premiazioni, di squadra e individuali.

A consegnare i premi sono stati Oreste Romanò (Patron della Rolafer S.p.A.), Laura Ferrari (sindaco Lentate sul Seveso), Marco Boffi (vice sindaco e assessore allo sport Lentate sul Seveso), Matteo Turconi (assessore alla cultura Lentate sul Seveso) e da don Marcello (parroco Comunità Pastorale di Lentate sul Seveso). In rappresentanza delle famiglie Romanò, presenti Maria Rosa (moglie di Oreste Romanò) e Cristina Romanò (figlia di Dino Romanò). Tanti gli sponsor che hanno sostenuto l’evento e che ogni anno rinnovano il loro “sì” per continuare ad alimentare una parte importante della storia di Briantea84.

“Siamo molto contenti per questo torneo che abbiamo organizzato - ha commentato Oreste Romanò -, per la grande partecipazione e per la bellissima domenica di sport che abbiamo vissuto: grazie a tutti”.

I risultati delle gare

Milan for Special-Integra (Figc) 5-1

Milan for Special-Cassina Nuova (Figc) 2-2

Real Asnago-Polisportiva Senna (finale terzo-quarto posto Csi) (3-4 d.c.r.).

Integra-Cassina Nuova 4-1

Rolafer Briantea84 Cantù-San Michele (finale primo-secondo posto Csi) 3-4

Milan for Special-Integra (Finale primo-secondo posto Figc) 4-2

Classifica Memorial Romanò

Primo: Briantea84 (Milan for Special)

Secondo: Integra Sport

Terzo: Cassina Nuova

Miglior giocatore: Raffaele Mamone (Integra Sport)

Miglior marcatore: Alessandro Pozzi (Briantea84)

Classifica Rolafer Cuo 2023

Primo: San Michele

Secondo: Rolafer Briantea84 Cantù

Terzo: Polisportiva Senna

Quarto: Real Asnago