Il neoacquisto del PGC Acunzo convocato per gli Europei U18

Basket giovanile

Il nuovo cestista del club brianzolo tra i magnifici 12 dell'Italia che vola a Belgrado.

Buone nuove tinte d'azzurro in casa del PGC, Progetto Giovani Cantù, per Acunzo.

Acunzo dal PGC agli Europei

Il neo acquisto del PGC, il centro classe 2008, Thomas Acunzo infatti è stato convocato dal ct Marco Sodini (ex coach della Pallacanestro Cantù) tra i 12 Azzurrini che parteciperanno al Campionato Europeo in programma in Serbia, a Belgrado, dal 26 luglio al 3 agosto. Acunzo e compagni esordiranno il 26 luglio contro la Germania alle ore 18.30, poi il giorno dopo sfideranno la Bulgaria alle ore 21 e lunedì 28 chiuderanno la prima fase affrontando Israele alle 16.

I 12 azzurri convocati per gli Europei

Matteo Accorsi 2007 192 Guardia Virtus Pall. Bologna

Thomas Acunzo 2008 207 Ala/Centro PGC Cantù

Matteo Baiocchi 2007 196 Playmaker Virtus Bologna

Mattia Ceccato 2007 195 Playmaker Olimpia Milano

Riccardo Crestan 2007 198 Ala Orange1 Bassano

Simone Frashni 2007 215 Centro Montecatini

Diego Garavaglia 2007 200 Guardia/Ala Olimpia Milano

Patrick Hassan 2007 188 Guardia Aquila Basket Trento

Achille Lonati 2007 194 Guardia Olimpia Milano

Andrea Macrì 2007 202 Ala Reyer Venezia Mestre

Cesare Placinschi 2007 204 Ala/Centro Aquila Basket Trento

Fallou Sow 2007 191 Guardia Orange1 Bassano