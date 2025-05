Il PGC Cantù organizza il 1° San Bernardo 3x3 Tournament

Trofeo San Bernardo 3x3 Tournament: ecco l’evento di basket estivo del Progetto Giovani Cantù.

Anche se la stagione agonistica non è ancora finita incominciano a delinearsi i primi appuntamenti del basket estivo anche sul nostro territorio. Tra questi si annuncia una grande novità sotto la regia del Progetto Giovani Cantù. Il club brianzolo infatti ha organizzato il 1° San Bernardo 3x3 Tournament, un torneo dedicato alle annate 2010-2011-2012-2013-2014 che si svolgerà nel week-end del 7-8 giugno sul piazzale del PalaPrealpi a Seveso. Si annuncia un week-end di basket in perfetto stile playground all'aria aperta, tra partite, sfide e tanto divertimento. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica primo giugno o fino a esaurimento posti (il costo è di 15 euro a giocatore). Per ulteriori informazioni e iscrizioni gli interessati possono cliccare sul sito ufficiale www.pgccantu.it.