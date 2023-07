La Nazionale italiana del ciclismo Juniores è salita sul tetto d’Europa e il Pool Cantù GB Team ci ha messo il suo zampino.

Già, perché i portacolori Matteo Fiorin ed Etienne Grimod sono due dei protagonisti della conquista del titolo europeo nell’inseguimento a squadre con tanto di record del mondo letteralmente frantumato, della medaglia d’oro nella specialità del Madison e dell’argento all’Omnium.

Il Pool Cantù sul tetto d'Europa e disintegra il record mondiale

Ad Anadia in Portogallo dall’11 al 16 luglio, sono andati in scena i campionati europei di ciclismo Juniores e la Nazionale italiana si è presentata con i già citati corridori canturini oltre a Juan David Sierra, Renato Favero e Luca Giaimi. Una formazione capace di infrangere il record del mondo nell’inseguimento a squadre già nella qualificazione alle semifinali per poi «umiliare» la squadra francese nello step prima delle finali riuscendo a raggiungerli in pista ancor prima dell’arrivo al traguardo e costringendoli ad alzare bandiera bianca.

In finale, poi, sono riusciti a tenere dietro la Gran Bretagna e non solo; infatti hanno abbassato di ben 5 secondi il record mondiale fatto segnare da loro stessi il giorno prima.

"Siamo arrivati in Portogallo senza avere indicazioni sulle altre nazioni perché era il primo appuntamento importante dell'anno - ha spiegato il ciclista del Pool Cantù originario di Seveso Matteo Fiorin - Il primo obiettivo era quello di vincere, tre di noi avevano già vinto il Mondiale lo scorso anno, quindi sapevamo di potercela fare. Il secondo obiettivo era quello di battere il record mondiale perché ci eravamo andati vicini nel 2022. Ce l’abbiamo fatta e da quel momento è stato tutto in discesa".

