Il Pool Libertas Cantù attende Siena al PalaFrancescucci per il riscatto

Quarta partita in meno due settimane per il Pool Libertas, ed è anche l'ultima del tour de force iniziato il 16 gennaio contro la Consar Ravenna. Avversario dei canturini domenica 28 gennaio 2024 alle 16 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate sarà la Emma Villas Siena. I toscani sono uno dei team più in forma del momento, come lo dimostra la striscia aperta di sei vittorie consecutive, con un solo punto lasciato per strada, contro la Tinet Prata di Pordenone.

Il commento di coach Denora

"E' inutile nascondersi: siamo in un momento molto complicato, forse il più difficile della stagione, ma abbiamo la voglia di venirne fuori in ogni modo possibile. Sappiamo che ci sono momenti in cui giochiamo più contro noi stessi, ed è proprio su questo che stiamo lavorando. Domenica ci concentreremo soprattutto su noi stessi, sul far bene e al massimo l'ordinario per poi cercare lo straordinario, cercando di toccare ogni palla in difesa, perché ogni palla potrà essere importante. Loro sono molto forti e in un ottimo stato di forma, ma non dobbiamo farci distrarre da questo e precluderci a prescindere la ricerca del risultato".

Gli avversari

Coach Gianluca Graziosi torna sulla panchina senese dopo tre campionati alla Agnelli Tipiesse Bergamo. In cabina di regia troviamo il francese Thomas Nevot, alla sua prima stagione in Italia dopo l'esperienza nella sua madrepatria. L'opposto è il brasiliano Mathus Krauchuk Esquivel, che torna in Italia dopo le esperienze in Korea, Brasile e Germania. Gli schiacciatori sono l'ex Bergamo e Porto Viro Marco Pierotti e l'ex Cuneo e Vibo Valentia Alessio Tallone. Al centro troviamo un degli ex di turno, anche lui proveniente dalla Agnelli Tipiesse, Riccardo Copelli, e l'ex Motta di Livenza Stefano Trillini. Il libero è il confermato Federico Bonami.

L'andata

Nel primo match della stagione è stata la Emma Villas ad imporsi per 3-1. Bene i canturini nel terzo set, ma negli altri parziali sono stati bravi i senesi ad allungare nella parte centrale per poi gestire il vantaggio nel finale. Top scorer dei canturini Kristian Gamba con 20 palloni a terra, ma da segnalare sono anche i 4 muri di Jonas Aguenier.

Gli ex

Due ex in campo, uno per parte: Riccardo Copelli ha giocato al Pool Libertas Cantù nel 2021/2022, mentre nella stessa stagione Giuseppe Ottaviani ha indossato la maglia dell’Emma Villas Siena.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 28 gennaio 2024 alle ore 16,00 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Arbitri: Anthony Giglio (Trento) e Antonio Gaetano (Catanzaro). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv. Biglietti: Intero 10 euro, ridotto 5 euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima.

dell'inizio della partita