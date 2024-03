Il Pool Libertas Cantù chiude la regular season con una sconfitta

La regular season del Pool Libertas Cantù si chiude con una sconfitta per 3-0 sullo storico e insidioso campo di Cuneo. Tre set comunque molto combattuti, nei quali per lunghi tratti i ragazzi di coach Denora Caporusso hanno dato filo da torcere agli avversari.

La partita

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Andrea Galliani e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Matteo Battocchio risponde con Daniele Sottile in cabina di regia, Mads Kyed Jensen opposto, Iacopo Botto e Charalampos Andreopoulos in banda, Lorenzo Codarin e Marco Volpato al centro, e Matteo Staforini libero.

A inizio primo set Botto suona la carica e lancia la Puliservice Acqua S. Bernardo (5-1). Il Pool Libertas lotta su ogni palla, ma un'invasione di Aguenier permette agli avversari di allungare, e Coach Denora Caporusso ferma il gioco (12-6). Si prosegue lottando palla su palla, ma Cantù non riesce a ricucire lo strappo, neanche in seguito al secondo time-out chiesto da Coach Denora Caporusso (18-11). Chiude un muro di Jensen su Ottaviani (25-18).

A inizio secondo set Ottaviani suona la carica e lancia i suoi (1-4). La reazione della Puliservice Acqua S. Bernardo è immediata, e torna subito sotto grazie ad un ace di Botto (3-4). Monguzzi mura Volpato e rilancia l'azione canturina (4-7), ma il turno al servizio di Sottile permette il pareggio a quota 10. Gamba si scatena, Aguenier mura Jensen, e Coach Battocchio ferma tutto (10-13). Al rientro in campo Jensen prova a riportare sotto i suoi (12-14), ma Magliano lo mura per il nuovo +4 esterno, e Coach Battocchio chiama il suo secondo time-out (13-17). Gamba spara out, ed è il turno di Coach Denora Caporusso di fermare il gioco (16-18). Sottile mura Ottaviani ed è parità a quota 19. La corsa di Cuneo non si interrompe e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (22-20). Il muro dei cuneesi lavora alla perfezione, e Botto chiude il parziale di 6-0 che permette ai piemontesi conquistare il parziale (25-20).

A inizio terzo set un attacco in rete di Gamba permette alla Puliservice Acqua S. Bernardo di prendere due punti di vantaggio (2-0) che manterrà fino al muro di Magliano su Jensen e all'attacco fuori di Sottile che sancisce il vantaggio esterno (7-8). Botto guida i suoi al controsorpasso (11-9). La pipe di Magliano rimette tutto in parità a quota 11, ma qualche errore di troppo nella metà campo canturina convince Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (14-11). Bacco tiene a galla il Pool Libertas, ma una sua pipe attaccata fuori permette a Cuneo di allungare (18-14). E' lo strappo decisivo: ai padroni di casa basta gestire il cambiopalla per chiudere parziale e partita con una pipe di Botto (25-20).

Il commento

“Purtroppo si chiude la regular season con una sconfitta - ha rimarcato coach Francesco Denora Caporusso a fine partita - Volevamo uscire dal campo con un risultato migliore, però paghiamo la tanta qualità di Cuneo. Tre set comunque giocati punto a punto, paghiamo delle piccole inesattezze, potevamo fare qualche difesa in più come avevamo preparato. Nel secondo set non siamo riusciti a mettere a terra due free ball che ci avrebbero dato un vantaggio importante, e con una squadra così forte queste cose le paghi. E' la prima partita che chiudiamo senza mettere a segno ace, e c'è tanto merito di Cuneo in questo. Ora ci prepariamo per la DelMonte Coppa Italia, e vediamo come andrà”. Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Il tabellino

PULISERVICE ACQUA S. BERNARDO CUNEO 3

POOL LIBERTAS CANTU' 0

(25-18, 25-20, 25-20)



PULISERVICE ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Sottile 1, Jensen 16, Botto 16, Andreopoulos 10, Codarin 6, Volpato 4, Staforini (L1). N.E.: Colangelo, Gottardo, Giacomini, Coppa, Bristot, Cioffi, Giordano (L2). All: Battocchio, 2° All: Gallesio (battute vincenti 2, battute sbagliate 11, muri 11).

POOL LIBERTAS CANTU': Pedron, Gamba 13, Galliani, Ottaviani 5, Aguenier 4, Monguzzi 7, Butti (L1), Gianotti, Quagliozzi 1, Bacco 3, Magliano 6, Rossi, Picchio (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 0, battute sbagliate 10, muri 7).

Arbitri: Michele Brunelli (Ancona) e Giuseppina Stellato (Caserta)