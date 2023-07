L'inizio della stagione 2022/23 si avvicina, ma la macchina organizzativa del Pool Libertas Cantù non si è mai fermata. Lavorando “dietro le quinte”, infatti, c’è tutto un anno sportivo da programmare. Si parte dai numeri di maglia, che ogni anno vengono assegnati agli atleti, e da loro portati sulle spalle per tutta la stagione.

Il Pool Libertas Cantù da i numeri... ai propri giocatori

Quest'anno, però, c'è una novità: cambia il sistema delle sostituzioni, che non saranno più effettuate tramite la classica “paletta”, ma con il sistema dei tablet. Ai ragazzi è pertanto permesso scegliere un numero compreso tra 1 e 99, e non “fermarsi” al classico 18.

Le conferme

Si parte dai giocatori che sono stati confermati per il loro secondo (o, in alcuni casi, oltre) campionato all'ombra del campanile di San Paolo. Ovviamente il Capitano Dario Monguzzi non poteva non conservare il “suo” 3, come ha fatto Luca Butti con il 4. Anche Giuseppe Ottaviani e Jonas Aguenier mantengono rispettivamente il 6 e il 7, come pure Matteo Picchio, “fedelissimo” al suo 17. Cambiano, invece, Francesco Gianotti e Kristian Gamba: l'opposto passa al 32, mentre il 5 è preso proprio dal palleggiatore monzese.

I nuovi arrivi

Matteo Pedron lascia il 7 che l'ha accompagnato nelle ultime sette stagioni, e indosserà il 9. Redi Bakiri sceglie il 22, mentre Gianluca Rossi giocherà con il 23 al posto del “suo” 11. Lorenzo Magliano avrà il 2, il suo compagno di reparto Andrea Bacco il 16, e Francesco Quagliozzi il 10.