Il Pool Libertas Cantù ottiene un punto d'oro contro la capolista Yuasa Battery Grottazzolina

Al Pool Libertas Cantù non riesce il miracolo di fermare la corsa della capolista, e tutt'ora imbattuta, Yuasa Battery Grottazzolina. I ragazzi di coach Francesco Denora Caporusso, però, sfoderano una prova solida, che risulta in un match combattuto e un punto d'oro contro una squadra che finora aveva conquistato 20 punti sui 21 disponibili.

La cronaca

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Lorezo Magliano e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Massimiliano Ortenzi risponde con Manuele Marchiani in cabina di regia, Rasmus Nielsen Breuning opposto, Michele Fedrizzi e Claudio Cattaneo in banda, Andrea Mattei e Andrea Canella al centro, e Andrea Marchsio libero.

Primo set

A inizio primo set la Yuasa Battery prova a scappare grazie al turno al servizio di Cattaneo (5-7), ma l'invasione a muro di Breuning mette il punteggio in parità a quota 9. Gamba e Ottaviani lanciano il Pool Libertas a +2 (14-12), ma due muri su Ottaviani e Gamba convincono Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (15-17). Breuning mette a terra la palla del +3 esterno (16-19), Magliano fa mani out, e Coach Ortenzi ferma tutto (19-20). Breuning piazza un ace per il nuovo +3 Grottazzolina, e Coach Denora Caporusso chiama il suo secondo time-out (20-23). E' lo strappo decisivo: Cattaneo mette a terra il set point, e il parziale viene chiuso alla seconda occasione da Breuning (22-25).

Secondo set

A inizio secondo set la Yuasa Battery vola subito avanti, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (1-5). Il Pool Libertas approfitta di un paio di errori degli avversari per tornare sotto (6-8). Gli errori nel campo marchigiano continuano, e Coach Ortenzi ferma il gioco (9-9). Una pipe di Magliano e un ace di Ottaviani, e Cantù va a +2 (12-10). Cattaneo mette a terra la palla del pareggio a quota 14. Ottaviani e Gamba rilanciano l'azione canturina, e Coach Ortenzi chiama il suo secondo time-out (20-17). Il turno al servizio di Pedron continua (parziale di 6-0 con lui impegnato dai nove metri), e chiude Ottaviani (25-18).

Terzo set

A inizio terzo set la Yuasa Battery si lancia avanti grazie ad uno scatenato Breuning (2-5). Pedron e Gamba riportano sotto il Pool Libertas (5-6), ma Grottazzolina riprende la marcia con i suoi centrali (5-8) e il suo opposto (6-10). Magliano viene fermato per la seconda volta, e Coach Denora Caporusso ferma il gioco (7-11). Il videocheck conferma che l'attacco di Magliano non è stato toccato dal muro, e i grottensi vanno a +6 (8-14). Breuning mette a terra un palla vagante, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (13-20). Ma sono ancora troppi gli errori nel campo canturino: gli ospiti giocano il cambiopalla alla perfezione e chiudono grazie ad un attacco lungo di Gamba (15-25).

Quarto set

A inizio quarto set Coach Denora Caporusso si gioca la carta Rossi per Monguzzi, ed è un suo muro su Fedrizzi a siglare il +2 interno (6-4). Il turno al servizio di Marchiani, però, frutta un parziale di 0-4 che ribalta la situazione (7-9). Il tocco leggero di Breuning tocca il muro, e Coach Denora Caporusso ferma il gioco (9-12). L'opposto danese attacca out e il Pool Libertas torna sotto (12-13); Breuning mette la palla di nuovo fuori, ed è sorpasso interno, con Coach Ortenzi a fermare tutto (15-14). Gli ospiti non riescono più a prendere gli attacchi di Gamba, e Coach Ortenzi chiama il suo secondo time-out (19-16). Al rientro in campo i marchigiani spingono forte, pareggiano a quota 19, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su. Si torna a giocare, e Canella piazza la veloce del sorpasso esterno (19-20). Aguenier non ci sta e ribalta di nuovo tutto (21-20). Ace di Breuning per il 22-23, ma uno scatenato Gamba mette a terra l'attacco che manda il match al tie-break (25-23).

Quinto set

A inizio quinto set Canella e Cattaneo lanciano la Yuasa Battery sul +3 (2-5). Mattei mura Gamba, e Coach Denora Caporusso ferma il gioco (3-7). Ottaviani piazza un ace, ed è il turno di Coach Ortenzi di chiamare time-out (6-8). Il videocheck conferma che Rossi ha fatto invasione a muro, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (6-10). E' lo strappo decisivo: Grottazzolina non indietreggia di un centimetro, allunga con Canella e Vecchi (6-12), e chiude con due ace consecutivi di Marchiani (8-15).

Il commento di Coach Denora

“Questo è un punto guadagnato. Dispiace perdere in casa perché non siamo ancora riusciti a trovare una vittoria casalinga, e questo ci dispiace. Però analizzando gli avversari, questo è un buon punto. Non posso dire niente ai ragazzi: hanno fatto un'ottima prestazione. Gli errori fanno parte della tensione del momento. Ci è mancato forse qualche contrattacco nel terzo set che poteva incanalare la partita in modo diverso. Però contro un'avversaria che ha sette singoli di questo livello, magari ne fermi uno o due, ma ce ne sono altri quattro da fermare, e diventa complicato recuperare quando si parte sotto di sei punti. Posso essere soddisfatto della prestazione, ma dobbiamo continuare a lavorare per crescere e cercare la vittoria”.

Il tabellino

POOL LIBERTAS CANTU' 2

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3

(22-25, 25-18, 15-25, 25-23, 8-15)

POOL LIBERTAS CANTU': Pedron 2, Gamba 28, Magliano 7, Ottaviani 13, Aguenier 13, Monguzzi 5, Butti (L1), Bakiri, Picchio, Rossi 1. NE: Gianotti, Quagliozzi, Bacco, Milillo (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 3, battute sbagliate 14, muri 8).

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 4, Breuning 29, Fedrizzi 15, Cattaneo 10, Mattei 8, Canella 13, Marchisio (L1), Vecchi 1, Mitkov, Lusetti. N.E.: Cubito, Romiti (L2). All: Ortenzi, 2° All: Minnoni (battute vincenti 9, battute sbagliate 14, muri 9).

Photo credit: Patrizia Tettamanti