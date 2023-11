Il Pool Libertas Cantù si prepara ad ospitare Grottazzolina. Denora: "Vogliamo continuità"

Primo (e unico) anticipo casalingo del sabato sera per il Pool Libertas Cantù, e sarà una serata di fuoco. Alle 20.30 di domenica 25 novembre al PalaFrancescucci è previsto il fischio d'inizio della sfida contro la Yuasa Battery Grottazzolina, capolista e unica squadra di Serie A2 Credem Banca ancora imbattuta. Per i ragazzi di coach Francesco Denora Caporusso si tratta di una sfida molto difficile per provare a confermarsi dopo la bella vittoria di domenica 19 novembre a Santa Croce sull'Arno.

Il commento di coach Denora Caporusso

"La vittoria di domenica scorsa a Santa Croce ci ha dato più serenità nel lavoro in palestra per preparare questa partita, e vogliamo provare a dare continuità alla prestazione soprattutto. Onestamente è il peggior avversario che poteva capitarci per provare a fare questo: Grottazzolina è prima in classifica non a caso, una squadra forte ben costruita, in salute, e che viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Sappiamo che dovremo armarci di pazienza nell'incassare e di coraggio per rispondere ai colpi. Vogliamo giocarcela a viso aperto, cercare quella probabilità di vittoria, e spingere su di essa per farla diventare sempre più alta".

Gli avversari

Coach Massimiliano Ortenzi siede sulla panchina grottense fin da quando militava in Serie C. In cabina di regia troviamo il marchigiano Manuele Marchiani, alla sesta stagione consecutiva con questa maglia. Opposto è il confermatissimo danese Rasmus Nielsen Breuning, al terzo campionato in questa squadra. Due volti nuovi in banda: si tratta dell'esperto Michele Fedrizzi, che la scorsa stagione ha conquistato il “triplete” con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, e di Claudio Cattaneo, arrivato in estate dalla BCC Castellana Grotte. Al centro ci sono Andrea Canella, gli ultimi 4 anni in SuperLega con la maglia di Padova, e Andrea Mattei, l'ultima stagione anche lui nella massima serie con Cisterna. Il libero è Andrea Marchisio, nello scorso campionato anche lui in terra pugliese con la BCC Castellana Grotte.

I precedenti

Sono 6 i precedenti tra queste due squadre, e la Yuasa Battery si è imposta solo nell’ultimo disputato in ordine di tempo. Nell’ultima stagione il fattore campo è stato rispettato: il Pool Libertas si è imposto per 3-1 nel Christmas Match del PalaFrancescucci, mentre Grottazzolina ha difeso le mura amiche con lo stesso risultato nell’ultima giornata di Regular Season.

Dove e quando

Fischio d'inizio: sabato 25 novembre 2023 alle ore 20.30 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Arbitri: Sergio Jacobacci (Venezia) e Giorgia Spinnicchia (Catania). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv. Biglietti: Intero 10 euro, ridotto 5 euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.