Il Pool Libertas Cantù torna senza punti da Siena

Al termine di più di due ore di partita, il Pool Libertas Cantù non è riuscito a espugnare il PalaParenti di Santa Croce sull'Arno. A uscire vincitrice dallo scontro è stata l'Emma Villas Siena, che è riuscita a difendere nei finali di set il vantaggio racimolato nel corso dei parziali. La gara si è conclusa 3 set a 1 per i toscani.

La cronaca

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Lorezo Magliano e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Gianluca Graziosi risponde con Thomas Nevot in cabina di regia, Matheus Krauchuck Esquivel opposto, Matteo Pierotti e Alessio Tallone in banda, Riccardo Copelli e Stefano Trillini al centro, e Federico Bonami libero.

Primo set

A inizio primo set Krauchuck e Trillini lanciano avanti la Emma Villas, e un ace di Tallone convince Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (7-2). Qualche errore di troppo da parte del Pool Libertas, e Siena allunga (13-6). Tillini mura Aguenier, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (15-8). Gamba fa e disfa, e i senesi allungano (17-9). Il doppio cambio canturino sembra scuotere la squadra, e un ace di Aguenier convince Coach Graziosi a chiamare time-out (18-13). Quagliozzi imita il suo compagno, e Cantù torna sotto (19-16). I toscani riprendono a macinare gioco (23-17), e chiudono con Tallone (25-19).

Secondo set

A inizio secondo set Ottaviani e Gamba sono infermabili, e Coach Graziosi ferma il gioco (4-7). Copelli riporta sotto i suoi (8-9), un muro di Trillini su Ottaviani segna il sorpasso interno e convince Coach Denora Caporusso a fermare tutto (13-12). Krauchuck continua a martellare dai nove metri, e lascia la zona di battuta a chiusura di un paziale di 5-0 che ribalta il punteggio (da 10-12 a 15-12). Gamba si porta in zona 1, mette in crisi la ricezione della Emma Villas, e Coach Graziosi vuole parlarci su (15-17). Al rientro in campo Copelli mette il punteggio in parità a quota 18. Un muro di Gamba su Milan riporta il doppio vantaggio in mano al Pool Libertas (20-22), Siena ribatte colpo su colpo ma non riesce a recuperare. Chiude una battuta lunga di Milan (23-25).

Terzo set

L'inizio di terzo set è in equilibrio fino all'attacco di Gamba che convince Coach Graziosi a fermare il gioco (5-7). Al rientro in campo qualche errore di troppo del Pool Libertas ribalta il punteggio (8-7). Copelli porta i suoi a +2 (10-8), Tallone a +4, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (14-10). Pierotti mette a terra la palla del +5, e Coach Denora Caporusso chiama il suo secondo time-out in breve tempo (17-12). Cantù non si disunisce, e torna sotto, convincendo Coach Graziosi a fermare tutto (20-17). Si torna a giocare e Siena riprende la marcia, con Tallone a murare Gamba per il nuovo +5 (23-18). Ai toscani non resta che tenere in cambiopalla per chiudere con un ace di Tallone (25-19).

Quarto set

Il quarto set inizia con continui ribaltamenti di fronte, ma con nessuna delle due squadre che riesce a prendere più di un punto di vantaggio (2-1, 3-4, 9-8) fino all'errore in attacco di Aguenier che manda la Emma Villas a +2 (12-10). Trillini mura Magliano, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (14-11). Gamba tiene a galla i suoi, ma un suo errore in attacco permette a Siena di allungare (19-14). Un suo ace, invece, convince Coach Graziosi a fermare il gioco (19-16). Un muro di Copelli su Gamba e i toscani allungano, con Coach Denora Caporusso che chiama il suo secondo time-out (21-16). Un ace di Ottaviani accorcia le distanze (21-18), ma Cantù non riesce a ricucire lo strappo. Chiude un attacco mani out di Tallone (25-22).

Il commento di coach Denora

“Se guardiamo solo al risultato, questo è purtroppo negativo perché alla fine giochiamo per la vittoria. Se guardiamo alla prestazione, bisogna essere positivi. È vero che in questo momento per essere competitivi con le prime come Siena ci manca ancora qualcosa, ma ho visto dei notevoli passi avanti in fase break e muro-difesa, che in altre partite era mancato. Inoltre, ho visto dei miglioramenti in fase di ricezione, che nelle ultime partite è stata deficitaria. La strada tecnica c'è, dobbiamo trovare quella dei risultati, non perdere l'entusiasmo e continuare a lavorare”.

Il tabellino

EMMA VILLAS SIENA: 3

POOL LIBERTAS CANTU': 1

(25-19, 23-25, 25-19, 25-22)

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 2, Krauchuck Esquivel 21, Pierotti 8, Tallone 15, Copelli 9, Trillini 15, Bonami (L1), Milan 2, Coser (L2). N.E.: Gonzi, Pellegrini, Picuno, Acuti, Ivanov. All: Graziosi, Ass.All: Monaci, Passaponti (battute vincenti 4, battute sbagliate 19, muri 14).

POOL LIBERTAS CANTU': Pedron, Gamba 20, Magliano 7, Ottaviani 14, Aguenier 8, Monguzzi 3, Butti (L1), Gianotti, Quagliozzi 2, Bakiri, Bacco, Rossi. NE: Picchio (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 4, battute sbagliate 10, muri 7).