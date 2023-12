Il Pool Libertas trionfa nello scontro con l'Abba Pineto. Denora: "Torniamo a casa con tre punti importantissimi"

Nell'inedita sfida tra Abba Pineto e Pool Libertas Cantù sono i ragazzi di coach Denora Caporusso a imporsi, portando in Lombardia tre punti pesanti al termine di un match molto combattuto con un finale poco adatto ai deboli di cuore. Gamba trascinatore dei suoi con 29 punti all'attivo con il 60% in attacco, ottima prova anche da parte di Bakiri (18 punti con il 71%), ma i canturini hanno dimostrato un ottimo gioco corale.

La cronaca

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Lorezo Magliano e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Giacomo Tomasello risponde con Matteo Pari in cabina di regia, Mateusz Frac opposto, Gianluca Loglisci e Paolo Luigi Di Silvestre in banda, Rok Jeroncic e Kruno Nikacevic al centro, ed Alessandro Sorgente libero.

Primo set

A inizio primo set il Pool Libertas scappa subito guidato dai muri di Aguenier, e un attacco di Ottaviani convince Coach Tomasello a fermare il gioco (2-6). Cantù non perde il ritrmo e allunga con Gamba (3-9) e il solito Ottaviani (4-11). Di Silvestre piazza un ace (6-11), Gamba commette un errore in attacco, e la Abba torna sotto (10-14). Di Silvestre è scatenato, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (13-15). Al rientro in campo Gamba riprende il ritmo, Ottaviani mura Di Silvestro, e Coach Tomasello vuole parlarci su (14-19). E' lo strappo decisivo: i canturini tengono perfettamente in cambiopalla, Gamba piazza un ace, e Bakiri chiude tutto (18-25).

Secondo set

A inizio secondo set è la Abba a provare a scappare (4-2), ma un attacco out di Frac mette il punteggio in parità a quota 5. Un ace di Basso permette a Pineto di portarsi a +3, e Coach Denora Caporusso ferma il gioco (8-5). Bakiri mette a terra un attacco, mura Frac, e il Pool Libertas torna sotto (11-10). Un ace di Di Silvestre riporta i suoi a +3 (14-11). Frac continua a martellare, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (17-12). Gamba mette a terra due attacchi consecutivi, ed è il turno di Coach Tomasello di chiamare time-out (18-14). Bakiri non sbaglia in attacco e riporta i suoi a -3 (19-16). E' sempre lo schiacciatore albanese a portare i suoi a -2 (21-19), ma Di Silvestre mura Gamba e ricaccia indietro gli avversari (23-19). Paris batte out, Aguenier mura Frac, e Coach Tomasello vuole parlarci su (23-21). Gamba mette a terra il -1 (23-22), e anche la palla che manda il set ai vantaggi (24 pari). Aguenier attende troppo in battuta, Nikacevic mura Gamba e chiude il set a favore dei suoi (26-24).

Terzo set

A inizio terzo set è il Pool Libertas a provare a scappare (3-5), e Monguzzi mette a terra l'attacco del +4 (5-9). Frac batte in rete, Nikacevic attacca out, e Coach Tomasello vuole parlarci su (7-12). Cantù non perde il ritmo, e un ace di Gamba marca il +7 (9-16). I canturini ribattono colpo su colpo ai tentativi di rimonta dell'Abba, e Coach Tomasello chiama anche il suo secondo time-out (13-21). Ottaviani piazza un ace, ed è +9 esterno (14-23). Pineto prova a rosicchiare qualche punto, ma un attacco mani out di Bakiri permette ai suoi di chiudere (18-25).

Quarto set

A inizio quarto set la Abba prova a scappare subito (5-3), ma Gamba attacca in campo, mura Frac, ed è sorpasso esterno (6-7). Basso va in battuta, ribalta tutto, e un suo ace convince Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (10-7). Al rientro in campo Pineto non perde il ritmo, e va a +6 (14-8). Gamba riporta sotto i suoi, e Coach Tomasello vuole parlarci su (14-11). Si torna in campo, e Gamba e Magliano riducono il distacco tra le squadre ai minimi termini (15-14). Due errori dell'opposto mancino, e gli abruzzesi tornano a +3 (17-14). Il Pool Libertas non molla, e un attacco di Basso ribalta di nuovo tutto (19-20). Monguzzi mura Chavers per la seconda volta in poco tempo, e Coach Tomasello chiama il suo secondo time-out (20-22, parziale di 1-6). I padroni di casa tornano sotto aiutati da un attacco out di Magliano, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (23-24). Al rientro in campo un attacco di Gamba chiude parziale e partita (23-25).

Il commento di coach Denora

"Torniamo a casa con tre punti importantissimi, e penso anche pesanti perché questo è un campo complicato e con una squadra forte, ma che non sta passando un buon momento, e l'andamento della partita l'ha dimostrato. Penso che sia stata la nostra miglior partita in difesa, sia nei tocchi a muro che come attenzione in fase break. Siamo stati molto cinici in alcuni momenti, e bravissimi nei primi due set a limitare gli errori al massimo, dopo aver capito i loro difetti e facendo pochi errori. Questo ci dà molto entusiasmo. Vedendo anche gli altri risultati, la classifica si accorcia ancora di più. È un bel campionato, ci sarà da lottare e divertirsi, ed è quello che vogliamo continuare a fare".

Il tabellino

ABBA PINETO 1

POOL LIBERTAS CANTU' 3

(18-25, 26-24, 18-25, 23-25)

ABBA PINETO: Paris 1, Frac 19, Di Silvestre 17, Loglisci 3, Nikacevic 4, Jeroncic, Sorgente (L1), Mignano, Panciocco 5, Chavers 3, Basso 6, Pesare (L2). N.E.: Msatfi, Marolla. All: Tomasello, 2° All: Palermo, Angeloni (battute vincenti 6, battute sbagliate 15, muri 7).

POOL LIBERTAS CANTU': Pedron 1, Gamba 29, Bakiri 18, Ottaviani 7, Aguenier 8, Monguzzi 7, Butti (L1), Gianotti, Magliano 3, Picchio. NE: Quagliozzi, Bacco, Rossi, Milillo (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 4, battute sbagliate 17, muri 11).

Arbitri: Rosario Vecchione (Salerno) ed Enrico Autuori (Salerno)

Addetto al videocheck: Anna Finucci