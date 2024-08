Il presidente Crimella presenta la nuova Albese Volley: "Anche senza straniere puntiamo i playoff"

Ultima settimana di vacanza per l'Albese Volley che lunedì 19 agosto si radunerà al PalaPedretti di Albese per aprire la stagione 2024/25 e poi essere presentata ufficialmente ad autorità, tifosi e stampa come tradizione presso il Centro Civico comunale.

Intanto nell'attesa ha voluto parlare e introdurre pubblicamente la nuova stagione proprio lo storico presidente della Tecnoteam Graziano Crimella:

"Ho aspettato tanto a ritornare a parlare di volley. Dopo la bellissima cavalcata dello scorso anno la mia passione per questa squadra è immutata. Innanzitutto voglio ringraziare le ragazze stupende protagoniste dello scorso campionato: Cecilia per la sua determinazione, tenacia ed attaccamento; Silvia per tutto quello che ha fatto vedere e per le belle parole di addio; Eva che ha dato potenza alla squadra e che è crescita molto; Denise che in un anno ha avuto modo di farsi conoscere; Valentina, Giulia Per l'apporto costante in allenamento e per essere state pronte quando sono state chiamate; Carlotta per il contributo di esperienza e serietà dimostrate; Daniela per le partite dove c'è stata. Ho voluto confermare lo staff quasi al completo per dare continuità a tutto quello di buono è stato fatto. Si riparte senza straniere. È stata una scelta ragionata. Solo il campo ci dirà se avremo ragione. Le ragazze rimaste mi hanno dato una bella soddisfazione. Le nuove sono un mix di esperienza e gioventù. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto assieme a coach Mauro Chiappafreddo e al DS Gabriele Mozzanica per allestire una squadra che possa ambire ai play off. Spetterà a Mauro plasmare tutte queste nuove ragazze con le vecchie ma sono sicurissimo che ci riuscirà. D'altronde è o non è un allenatore nel giro delle nazionali? Ringrazio fin da ora gli sponsor, piccoli o grandi, che hanno creduto di darci una mano anche quest'anno. Vi aspetto alla prima presentazione presso il Centro Civico il 19 agosto alle 18.

Un caro saluto, il Presidente".