Il presidente Valaperta fa il bilancio del 2025 di Inverigo: “Anno di grandi soddisfazioni”

Il 2025 sta per salutare con il nuovo anno che bussa alla porta a anche per il basket nostrano è tempo di bilanci.

Parla il presidente Valaperta

In casa de Il Gigante Inverigo in concomitanza con la pausa per le festività ci ha pensato il presidente Matteo Valaperta a fare un sunto del 2025 biancoblù: “Con la fine dell’anno alle porte, è per me motivo di grande orgoglio fermarmi un momento a riflettere sul percorso compiuto dal Gigante Inverigo in questa stagione. È stato un anno intenso, fatto di sfide, soddisfazioni e soprattutto di crescita, dentro e fuori dal campo. La squadra maschile impegnata in Divisione Regionale 2 sta affrontando un campionato impegnativo e, pur trovandosi nella parte bassa della classifica, ha dimostrato grande voglia di migliorare. I risultati risentono principalmente dell’inesperienza di un gruppo giovane, che deve ancora sviluppare quella “malizia” cestistica che solo il tempo e le partite sanno dare. Siamo convinti che questo percorso, seppur difficile, rappresenti un investimento importante per il futuro della società e dei ragazzi stessi.

Molto positivo il cammino della Divisione Regionale 4, che dopo un avvio altalenante ha trovato maggiore continuità e sta raccogliendo buoni risultati. Il lavoro svolto in palestra sta dando i suoi frutti e il gruppo ha dimostrato carattere, compattezza e una crescente consapevolezza dei propri mezzi”.

Il numero uno di Inverigo continua il suo viaggio nell’anno vecchio e non trattiene l’emozione: “Perché è stata straordinaria la stagione delle nostre squadre UISP femminile e CSI maschile, entrambe protagoniste assolute dei rispettivi campionati. La UISP femminile ha chiuso l’anno con il 100% di vittorie riconfermandosi campione d’Italia, così come il team CSI che svetta ai vertici della classifica dopo essersi laureato vice campione nazionale di categoria in estate. Risultati che parlano da soli e che premiano l’impegno, la serietà e la passione di atlete, atleti e staff.

Un capitolo a parte merita il settore giovanile, vera linfa vitale del Gigante Inverigo. La soddisfazione più grande non arriva tanto dai risultati sportivi, quanto dal numero crescente di ragazzi e ragazze che ogni giorno indossano con orgoglio i nostri colori. È un segnale forte, che ci rende fiduciosi: sappiamo che con il lavoro, la pazienza e la competenza riusciremo anche a trasformare questi numeri in risultati concreti sul campo”.

Il presidente Valaperta guarda con fiducia al futuro prossimo: “Chiudiamo l’anno con realismo ma anche con grande ottimismo. Il Gigante Inverigo continua a crescere, passo dopo passo, fedele ai propri valori e con lo sguardo rivolto al futuro. Grazie a tutti coloro che rendono possibile questo percorso: giocatori, allenatori, dirigenti, famiglie e tifosi. Insieme, continueremo a costruire qualcosa di importante”.