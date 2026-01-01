Pallacanestro minors

Il presidente Valaperta fa il bilancio del 2025 di Inverigo: “Anno di grandi soddisfazioni”

Il massimo dirigente de Il Gigante ha voluto ripercorrere l'anno vecchio guardando al futuro

Inverigo · 01/01/2026 alle 16:35

Il 2025 sta per salutare con il nuovo anno che bussa alla porta a anche per il basket nostrano è tempo di bilanci.

Parla il presidente Valaperta

In casa de Il Gigante Inverigo in concomitanza con la pausa per le festività ci ha pensato il presidente Matteo Valaperta a fare un sunto del 2025 biancoblù: “Con la fine dell’anno alle porte, è per me motivo di grande orgoglio fermarmi un momento a riflettere sul percorso compiuto dal Gigante Inverigo in questa stagione. È stato un anno intenso, fatto di sfide, soddisfazioni e soprattutto di crescita, dentro e fuori dal campo. La squadra maschile impegnata in Divisione Regionale 2 sta affrontando un campionato impegnativo e, pur trovandosi nella parte bassa della classifica, ha dimostrato grande voglia di migliorare. I risultati risentono principalmente dell’inesperienza di un gruppo giovane, che deve ancora sviluppare quella “malizia” cestistica che solo il tempo e le partite sanno dare. Siamo convinti che questo percorso, seppur difficile, rappresenti un investimento importante per il futuro della società e dei ragazzi stessi.
Molto positivo il cammino della Divisione Regionale 4, che dopo un avvio altalenante ha trovato maggiore continuità e sta raccogliendo buoni risultati. Il lavoro svolto in palestra sta dando i suoi frutti e il gruppo ha dimostrato carattere, compattezza e una crescente consapevolezza dei propri mezzi”.

Matteo Vapalerta presidente del Il Gigante Inverigo
Matteo Valaperta presidente del Il Gigante Inverigo

 

Il numero uno di Inverigo continua il suo viaggio nell’anno vecchio e non trattiene l’emozione: “Perché è stata straordinaria la stagione delle nostre squadre UISP femminile e CSI maschile, entrambe protagoniste assolute dei rispettivi campionati. La UISP femminile ha chiuso l’anno con il 100% di vittorie riconfermandosi campione d’Italia, così come il team CSI che svetta ai vertici della classifica dopo essersi laureato vice campione nazionale di categoria in estate. Risultati che parlano da soli e che premiano l’impegno, la serietà e la passione di atlete, atleti e staff.
Un capitolo a parte merita il settore giovanile, vera linfa vitale del Gigante Inverigo. La soddisfazione più grande non arriva tanto dai risultati sportivi, quanto dal numero crescente di ragazzi e ragazze che ogni giorno indossano con orgoglio i nostri colori. È un segnale forte, che ci rende fiduciosi: sappiamo che con il lavoro, la pazienza e la competenza riusciremo anche a trasformare questi numeri in risultati concreti sul campo”.

Ravens Inverigo vicecampioni d'Italia CSI
Ravens Inverigo vicecampioni d’Italia CSI 2025

Il presidente Valaperta guarda con fiducia al futuro prossimo: “Chiudiamo l’anno con realismo ma anche con grande ottimismo. Il Gigante Inverigo continua a crescere, passo dopo passo, fedele ai propri valori e con lo sguardo rivolto al futuro. Grazie a tutti coloro che rendono possibile questo percorso: giocatori, allenatori, dirigenti, famiglie e tifosi. Insieme, continueremo a costruire qualcosa di importante”.

RSA Inverigo campione Uisp femminile
RSA Inverigo campione Uisp femminileanche nel 2025
