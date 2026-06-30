Il Progetto Giovani Cantù apre le porte a nuovi talenti nati dal 2010 al 2014

Il Progetto Giovani Cantù non va in vacanza e anzi, sulla scia delle due semifinali nazionali conquistate in quest’ultima stagione sportiva, apre le porte a nuovi talenti con lo slogan “Gioca con noi”.

L’iniziativa

Il PGC infatti ha organizzato una giornata di leve riservata ai nati nel 2010, 2011, 2012, 2013- e 2014 che volessero provare a giocare a pallacanestro con il club brianzolo. “Vuoi entrare anche tu nel PROGETTO GIOVANI CANTÙ e giocare insieme ai nostri campioni? Sei nel posto giusto! I nostri coach sono già al lavoro per creare le nuove squadre della stagione 2026/27. Ti aspettiamo “.

Il prossimo appuntamento con la leva PGC è programmato per domenica 5 luglio presso il PalaPrealpi di Seveso. Per partecipare è sufficiente compilare il form sul link

https://forms.gle/JQ34n5VrYajAWcXd8.