Il Progetto Giovani Cantù ha segnato una "tripla" vincente

Week-end da urlo per il Progetto Giovani Cantù: una bella tripletta di vittorie con le sue squadre Under15 Eccellenza, Under14 Gold e Under13 Gold nei campionati lombardi.

Progetto Giovani da urlo

Pronto riscatto per la Cierre Ufficio Under15 che è tornata al successo andando a sbancare il campo del Milanotre segnando ben 114 punti. La squadra di coach Matteo Bonassi tornerà in campo sabato 26 ottobre, alle 17.30, quando in casa ospiterà la Robur Varese.

Il tabellino di Milanotre-Cierre Ufficio Cantù 56-114

Parziali: 14-27, 35-54, 40-78

Cierre Ufficio Cantù: Barreca 2, Villa 25, Leto 6 Teoldi 13, Pulcinelli 2, Grisoni 9, Sellitto 11, Buzzi 7, Ferrari 21, Marelli 6, Bonavoglia 7, Gazzani 5. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Nel girone N regionale debutto vincente per il PGC Cantù Under14 che in casa ha domato l'Alebbio Como per 63-41. Prossimo turno sabato 26 ottobre alle ore 15.30-Villa Guardia-Cantù.

Il tabellino di PGC CANTÙ - BASKET ALEBBIO 63- 41

Parziali : 15-13, 25-19, 40-32

PGC Cantù: D’Aloia 8, Fedeli 4, Molteni 7, Marelli 2, D’Onofrio, Tagliarino 4, Formenti 7, Fascia 4, Borghesi 8, Turati 8, Vivinetto 6, Anzani 5. All. Alberio, Vice All. Pietri.

Campionato Gold

Seconda vittoria consecutiva per il PGC Cantù Under13 nel campionato Gold. I ragazzi di coach Matteo Alberio hanno battuto in casa i pari età dell'Here You Can Pavia per 68-42. La squadra canturina tornerà in campo domenica 27 ottobre a Olgiate Olona ospite del MAGO alle ore 11.15.

Il tabellino di PGC CANTÙ - HERE YOU CAN PAVIA 68-42

Parziali: 21-13, 32-25, 55-29

PGC Cantù: D’Aloia 2, Fedeli, Molteni 4, D’Onofrio, Formenti 4, Balestrini 18, Moscatelli 16, Borghesi 1, Turati 5, Bazzi 14, Vivinetto 4, Anzani. All. Alberio, Vice All. Pietri.