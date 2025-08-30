Il Progetto Giovani Cantù presenta lo staff tecnico 2025/26

Pallacanestro giovanile

Ufficializzata la squadra allenatori del PGC per la nuova stagione

Il Progetto Giovani Cantù è già al lavoro con tutte le sue squadre che si stanno allenando per preparare la nuova stagione sportiva 2025/26. Settimana scorsa apripista sono stati Under19, Under17 e Under15 Eccellenza, mentre in questi giorni si sono radunate anche la squadra Under14 Gold e quella Under13 Gold.

La presentazione del GM Sergio Borghi

Tutte le formazioni stanno lavorando già forte in palestra sotto la regia di uno staff tecnico collaudato, competente e che sempre è fiore all’occhiello del PGC come sottolinea con orgoglio il GM brianzolo Sergio Borghi.

"Anche quest'anno siamo davvero soddisfatti perché abbiamo formato una squadra di allenatori di alto livello che mixa elementi espetri a tecnici giovani che hanno tanta voglia di fare e crescere. Perchè da sempre tra gli obiettivi del PGC c'è non solo crescere e valorizzare i giocatori ma anche crescere e formare i suoi tecnici. Siamo sicuri che anche quest'anno il nostro staff tecnico sarà un valore aggiunto ecco perché è già al lavoro unito e compatto sotto la supervisione del nuovo responsabile tecnico Antonio Visciglia, per affrontare insieme le tante importanti sfide di questa nuova stagione Un stagione che vogliamo e speriamo ci regalerà ancora ancora tante soddisfazioni come nel recente passato».

Lo staff tecnico completo del Progetto Giovani 2025/26

Under19 Eccellenza: coach Luca Ansaloni assitente Tommaso Banfi

Under17 Eccellenza: coach Antonio Visciglia, assistenti Lorenzo Pietri e Alessandro Girotto: per il campionato Under19 regionale coach Andrea Rumi e Samuele Besio

Under15 Eccellenza: coach Matteo Bonassi, assistente Giovanni Pozzoli

Under14 Gold: coach Matteo Bonassi, assistente Pietro Cipolletta

Under14 Silver: coach Lorenzo Pietri, assistente Fulvio Roncoroni

Under13 Gold: coach Matteo Alberio, assistente Samuele Besio.