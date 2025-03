Il Progetto Giovani Cantù saluta la doppietta vincente esterna  per Under15 e Under17 regionali

Il Progetto Giovani Cantù ha salutato una bella doppietta vincente messa a segno fuori casa dalle squadre Under15 Eccellenza e Under17 Regionale che continuano la loro ottima stagione nei rispettivi campionati lombardi.

Under 15: Cierre Ufficio colpo esterno a Bergamo

Il tabellino di Blu Basket Treviglio-Cierre Ufficio Cantù 62-78

Parziali: 17-19, 29-38, 49-49

Blu Basket Treviglio: Bisesti 9, Airoldi 10, Bergamasco 6, Bertoncini 2, Villa 18, Baroli 2, Dana, Bonacina 15, Gamba, Festa, Colombo, Dispirito. All. Miaga.

Cierre Ufficio Cantù: Barreca, Villa 27, Leto 2, Teoldi 4, Pulcinelli 4, Festi 9, Grisoni, Sellitto 17, Buzzi 2, Martinelli 4, Marelli 7, Gazzani 2. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Under17 Regionale. Ceam ancora corsara sbanca Cabiate

Il tabellino di Pallacanestro Cabiate- Ceam Cantù 33-69

Parziali: 9-16, 11-38, 24-53

Pallacanestro Cabiate: Farina 5, Capellini, Pozzi 6, Cavallini, Rivolta, Cattaneo 4, Villa 4, Muca, Ferracane 3, Bossi 5, Conti 6. All. Maisto.

Ceam Cantù: Cambria 2, Sampietro 2, Imperiali 8, Pirini 4, Terzaghi 6, Saldarini 4, Invernizzi 2, De Lucca M. 6, Olgiati 13, Varani 6, Cassa, Corti 14. All. Rumi, Vice All. Besio.