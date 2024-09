Il Progetto Giovani Cantù U17 vince il torneo di Lissone

Inizia bene la stagione agonistica 2024/25 del Progetto Giovani Cantù protagonista nel weekend scorso in occasione di alcuni tornei pre campionato.

Progetto Giovani, avanti tutta

La squadra Under17 canturina diretta da coach Guido Saibene ha vinto il prestigioso Junior International Tournament di Lissone. Il Progetto Giovani Cantù, dopo aver battuto sabato 7 settembre l’Urania Milano e il College Borgomanero nel gironcino, domenica ha completato il torneo vincendo anche la finalissima contro Varese Basketball per 96-88. Ad impreziosire il successo di squadra è arrivato anche il riconoscimento individuale per Riccardo Pavese premiato quale MVP della manifestazione.

Under15 quarti al Torneo di Martinengo

Ai piedi del podio, invece, la squadra Under15 del Progetto Giovani che si è classificata al quarto posto al Torneo di Martinengo che si è giocato dal 5 all'8 settembre. La squadra brianzola di coach Matteo Bonassi ha chiuso il gironcino al secondo posto perdendo all'esordio contro Udine per 68-51 e battendo nell'ordine prima Udine per 64-58 e poi i padroni di casa del Martinengo per 87-36. In semifinale però i canturini si sono dovuti arrendere alla Blu Orobica Bergamo per 81-76 e quindi ieri nella finalina per il 3° posto ancora ai pari età del Brescia per 66-59.

Questi tutti i risultati delle finali: finale 7°-8° posto Urania Milano-Martinengo 77-40, finale 5°-6° posto Udine -Roosters Varese 74-70, finale 3°-4° posto Brescia-PGC Cantù 66-59; finale 1°-2° posto Aurora Desio-Blu Orobica 68-62.