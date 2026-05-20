Il quattordicesimo Trofeo Borgonovo va a Nico Paz

Nico Paz è il vincitore della quattordicesima edizione del Trofeo Borgonovo.

Centinaia di tifosi in festa a Montano Lucino

Nella serata di ieri, martedì 19 maggio, l’area fiere di via Sant’Andrea a Montano Lucino si è riempita di oltre mille sostenitori del Como in occasione delle tradizionali premiazioni organizzate dal gruppo dei Pesi Massimi, in collaborazione con lo storico del Como Enrico Levrini. La serata è iniziata alle 19.30 con l’accensione delle griglie e un clima da vera sagra popolare. Poco prima delle 21 è poi arrivata una delegazione della società, composta da tre giocatori, dal ds Carlalberto Ludi e dal Ceo Francesco Terrazzani.

Le premiazioni

Ad aprire l’evento è stato Alessandro Giummo, leader dello storico gruppo dei Pesi Massimi, che ha ringraziato i presenti per il sostegno durante tutta la stagione e ha ricordato la figura di Stefano Borgonovo, a cui è intitolato il trofeo. Il premio principale, il Trofeo Borgonovo al miglior giocatore della stagione, è andato a Nico Paz, accolto da un lungo applauso e dai cori “Nico resta con noi”. “Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato fin dal primo giorno qui”, ha dichiarato il talento argentino. Secondo classificato Martin Baturina, assente alla serata: il premio è stato ritirato da Terrazzani. Terzo posto per Maximo Perrone, che ha ringraziato i tifosi e ha caricato l’ambiente: “Andiamo a Cremona domenica per vincere e continuare a inseguire il sogno Champions”. Il premio goleador è andato a Tasos Douvikas, che ha sottolineato l’importanza del rapporto con tifosi e società: “Sono fantastici”. In chiusura, il sindaco di Montano Lucino, Silvio Aiello, ha premiato Ludi, mentre Giummo ha consegnato una targa allo speaker del Como e conduttore della serata, Leo Valli.