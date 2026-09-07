Il ritiro in Valtellina finisce con una sconfitta per Cantù

Termina con una sconfitta contro Varese la Valtellina Summer League dell’Acqua S.Bernardo Cantù. Finisce quindi la settimana di ritiro dei biancoblù, che continueranno la preparazione alla stagione 2026-27 nel Pavilion di Cantù Arena.

La gara

Per l’Acqua S.Bernardo si aggiunge all’assenza di Parravicini anche quella di Okeke, a riposo dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro Trento. Cantù parte bene, con un Gravett molto ispirato, e si mette al comando della gara. Della Valle trascina una Varese che ricuce lo strappo iniziale e, negli ultimi minuti, riesce a trovare il vantaggio. La prima frazione termina 25-23.

Varese cerca di sfruttare il momento positivo e allunga immediatamente, con Hale e Nikolic protagonisti del break. L’Acqua S.Bernardo recupera energie e, aumentando l’intensità difensiva, ricuce e impatta dopo un libero di Brown. Nel finale sono ancora le giocate di Della Valle a riportare il controllo della gara nelle mani dei biancorossi, che all’intervallo sono avanti 41-36.

È ancora Varese a partire meglio, portando il vantaggio in doppia cifra. Miles e Grazulis scuotono Cantù a suon di triple fino al -3. Si ferma però per crampi Christon e Varese riprende margine. A dieci minuti dal termine il punteggio è 61-51.

Varese prova a chiudere i conti, ma Flagg tiene aperta la gara. Nel caldo torrido del PalaScieghi di Sondrio, anche Gravett viene frenato dai crampi. Alviti segna le due triple che indirizzano definitivamente la gara. Con le energie ridotte al lumicino, i biancorossi allungano ancora e vincono 89-68.

Il tabellino

PALLACANESTRO VARESE – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 89 – 68 (25-23, 16-13, 20-15, 28-17)

Pallacanestro Varese: Alviti 13, Duke 4, Villa N.E., Della Valle 21, Nikolic 8, Hale 16, Libirizzi N.E., Renfro 8, Kamagate, Kangur 2, Ladurner 1, Ikangi 4, Prato 4, Modanese 3, Risi 5, Basualdo. Allenatore: Kastritis.

Acqua S.Bernardo Cantù: Christon 2, Flagg 15, Gravett 12, Moraschini 3, Ventura 5, Miles 8, Molteni, Brown 6, Grazulis 15, Udom 2, Pavese N.E. Allenatore: Vitucci.

Arbitri: Barbiero, Valzani, Berlangieri.

Il commento del coach