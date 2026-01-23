Il ritorno si apre con il colpo del Cadorago in casa dei Socco Angels

Si è giocato l'anticipo del 12° turno del girone H lariano

Ha preso il via il ritorno nel girone H lariano del campionato di Divisione Regionale 4 e lo ha fatto subito con un bel colpo.

La gara

Lo ha messo a segno l’Olimpia Cadorago che riscattato l’ultimo ko subito a Figino andando a sbancare in volata per 49-52 il campo dei Socco Angels reduci dalla sconfitta nel derby finese. Ora l’attenzione si sposta sui posticipi di domenica quando il match clou sarà proprio il derby dall’alta quota con la capolista Leopandrillo Cantù ospite del Figino. Il cartellone si chiuderà però lunedì 26 con la sfida cittadina Antoniana-Alebbio Como.

Il cartellone del 1° turno di ritorno del girone H

Mercoledì 21 gennaio Socco-Cadorago 49-52, domenica 25 ore 18 Circolo Ricreativo Fino-Btf Cantù, 20 Bar Pinocchio Como-Cabiate, ore 20.30 Cucciago-Menaggio, ore 21.30 Figino-Leopandrillo; lunedì 26 ore 21,30 Antoniana-Alebbio Como.

La classifica aggiornata del girone H

Leopandrillo Cantù 20; Figino 18; Socco, Circolo Ric. Fino 16; Cadorago 14; Cabiate 12; Antoniana Como 10; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Menaggio, Btf Cantù 6; Alebbio Como 4.