Il ruggito del Leopandrillo Cantù, doma il Figino ed è promosso in DR3

Ruggito da dominatore quello del Leopandrillo Cantù che, davanti a tribune gremite del Toto Caimi di Vighizzolo, ha vinto anche la gara di ritorno della finale di Divisione Regionale 4 contro il Figino conquistando la promozione.

La promozione

Missione compiuta quindi per la squadra presieduta da Chicco Tagliabue che dopa aver vinto il match d’andata in trasferta per 54-64, ha bissato vincendo per 57-52 un derby molto combattuto e contro un ottimo Figino che ha onorato la gara uscendo anch’esso tra gli applausi. Alla sirena finale è così esplosa la festa in campo e sulle tribune della squadra campione e di tutta la famiglia Leopandrillo! Il Leopandrillo chiude una stagione vissuta da autentica protagonista a suona fi vittorie: prima in regular season con 21 vittorie e solo una sconfitta a cui sono seguiti playoff da imbattuta con 6 vittorie di fila (2-0 nei quarti contro Alebbio Como, 2-0 in semifinale contro Cabiate e quindi 2-0 anche in finale contro Figino).

Finale playoff girone H

Gara 1 Figino-Leopandrillo Cantù 54-64, gara 2 Leopandrillo Cantù-Figino 57-52.

Semifinali playoff girone H

Gara 1: Olimpia Cadorago-Figino 55-69, Pallacanestro Cabiate-Leopandrillo Cantù 40-61.

Gara 2: Figino- Olimpia Cadorago 74-56, Leopandrillo Cantù-Cabiate 59-47.

La finale promozione sarà Leopandrillo Cantù-Figino

Playoff girone H quarti di finale

Gara 1: anticipi Leopandrillo Cantù-Bar Pinocchio Como 64-38, Antoniana Como-Figino 46-72; Cabiate-Socco Angels Fino 54-46, Olimpia Cadorago-Circolo Ricreativo Finese 53-43.

Gara 2: domenica 3 maggio Bar Pinocchio-Leopandrillo Cantù 57-82, Figino-Antoniana Como 85-49, Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago 52-49; lunedì 4 maggio Socco Angels Fino-Cabiate 58-60.