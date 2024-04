Il Tavernerio vince ancora e va in fuga, colpo esterno  per il Lomazzo

Ancora anticipi vincenti per i colori lariani nel 1° turno della seconda fase nel campionato di Divisione Regionale 2.

Colpo Tavernerio

Sugli scudi ieri sera il successo del Tavernerio capolista del girone Gold Ovest che, imponendosi nel big match casalingo contro Cassano Magnago, ha allungato ulteriormente in vetta alla classifica. Nel girone Iron successo pesante in trasferta per il Lomazzo che ha sbancato ieri sera il campo di Origgio rilanciandosi in classifica. Oggi tocca al Figino ospite a Gazzada Schianno nel girone Silver.

Programma del 1° turno ritorno del girone Gold Ovest

Lunedì 22 aprile Kaire Sport Lurate Caccivio-Malnate 69-67, mercoledì 24 Tavernerio-Cassano Magnago 65-59; domenica 26 Lesmo-Tradate.

Classifica del girone Gold Ovest

Tavernerio 16; Cassano Magnago 10; Tradate, Malnate 6; Lesmo, Lurate Caccivio 4.

Programma del 1° turno ritorno del girone Silver Ovest

Mercoledì 24 aprile Cesano Seveso-Basket Bosto 89-95; giovedì 25 ore 21.30 Centro Sportivo Giovanile-Figino; domenica 28 Robur Saronno-Pescate.

Classifica del girone Silver Ovest

Centro Sportivo Giovanile Busto Garolfo 10; Pescate, Bosto, Robur Saronno 8; Figino 6; Cesano Seveso 4.

Programma del 1° turno ritorno del girone Bronze Ovest

Martedì 23 5 Fuori Giussano-Gavirate 58-50; domenica 28 ore 21.15 Canegrate-Comense, lunedì 29 ore 21.15 Cardano-Antoniana Como.

Classifica del girone Bronze Ovest

Comense, Antoniana Como, Gavirate, Canegrate, 5 Fuori Giussano 8; Cardano 4.

Programma del 1° turno ritorno del girone Iron Ovest

Mercoledì 24 aprile ore 21.30 Origgio-Lomazzo 50-53, Carnate-Parabiago 80-67, domenica 28 ore 18 Legnano-Alebbio Como.

Classifica del girone Iron Ovest

Legnano, Origgio 12; Alebbio Como 10; Carnate, Lomazzo 6; Parabiago 0.