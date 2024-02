Il team lariano Abs Sport si presenta al Rally dei Laghi con 12 equipaggi

Motori accesi anche in casa Abs Sport che si ripresenta al via della stagione 2024 con la novità del passaggio della sede da Oggiono a Valbrona presso il Bar Isola. Un passaggio motivato soprattutto dalla presenza di numerosi soci e appassionati divisi tra le province di Lecco e Como, da qui la scelta di Valbrona, centro del triangolo lariano, località nota per i suoi trascorsi rallistici legati proprio al passaggio dei Rally Villa d'Este Como e Aci Lecco.

Il ritrovo settimanale è confermato sempre al mercoledì sera dalle 21.30. Il contatto diretto è sempre quello del diesse Ivano Tagliabue.

Questo weekend il debutto

La rinnovata scuderia lariana aprirà ufficialmente la nuova stagione agonistica nel week end con la partecipazione al 32° Rally del Laghi, appuntamento valido per la nuova Coppa Rally 3^ Zona, Lombardia Rally Cup, Lakes Rally Trophy, R Italian Trophy e i trofei Pirelli e Michelin, con ben 12 equipaggi iscritti. Una presenza massiccia, che da sola spiega il rinnovato entusiasmo per il motorsport che si respira all'interno della Abs Sport.

Per i circa 120 equipaggi al via l'impegno lungo le classiche Valganna, Sette Termini e Cuvignone sarà ancora più selettivo viste le recenti nevicate lungo i tratti delle prove speciali. La partenza è prevista sabato alle 15.46 da Caravate, mentre l'arrivo domenica alle 16.30 presso la centralissima piazza Montegrappa a Varese. In programma 205 km complessivi di cui 66 km di prove speciali.

Gli equipaggi

Il primo equipaggio Abs Sport alla partenza sarà quello composto dal locali, già in gara con i colori Abs lo scorso anno al Rally Villa d’Este, Pierangelo Meli e Lorenzo Bertagnon che lasciano la Skoda Fabia R5 per ritrovare l'amata Renault Clio S1600, assistita in gara dal team novarese Twister Corse. Altro equipaggio di punta al via è quello composto dai valtellinesi Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni, vice campioni italiani 2 ruote motrici, iscritti con la Peugeot 208 Turbo Rally 4 del nuovo team Autotecnica in preparazione al Campionato Italiano Rally. Ricordiamo che nella scorsa edizione Moreno e Giulia giunsero secondi di classe rally 4 nel rally varesino.

Continuando tra i giovani driver troviamo il rientrante Alessandro Fiore con Alessia Vanzini, all'esordio con la Peugeot 208 R2B / Rally del team Rally Sport Evolution. Subito in gara anche il figlio d’arte ballabiese Davide Paroli con la Renault Clio Rally 5 curata dal team Vsport con a fianco un altro figlio d'arte lecchese Matteo Baraggia. Esordio assoluto invece per il driver di Cittiglio Daniel Zamboni, affiancato da papà Sergio, anch'egli con un passato rallista, che in questa occasione sarà oltre che navigatore anche coach sulla Renault Clio Rally 5 del team Rebutti. Altra Renault Clio Rally 5 del team Racing Garage per il giovane luinese Mattia Statuto, abituale protagonista nelle gare in circuito con le Legend Car, che punta a fare bene anche nel rally di casa con a fianco Marco Costa. Proseguendo l'elenco iscritti troviamo poi Marco Viola navigato per l’occasione da Luca Magistro sulla Renault Clio RS di classe N3 curata dal team Aliens Car.

Stessa assistenza anche per il giovane Mattia Monaco che farà l'esordio con la Peugeot 106 Rally A5 con a fianco Simona Zampese. Non poteva mancare la partecipazione al Rally dei Laghi la famiglia da corsa olginatese Brambilla. In questa occasione Sergio si presenta al viva con la sorella Maria Rosa mentre il fratello Roberto avrà a fianco la compagna Stefania Radaelli. Entrambi gli equipaggi saranno al via con la Peugeot 106 rally di classe A5 curate dalla officina calolziese Tweety’s Garage di Massimo Donadoni. Tra i partenti, alla sua seconda apparizione assoluta, troviamo poi Cristian Turuani con alle note l’esperto Luciano Piazza sulla Citroen Saxo N2 del team Ro.Ni.Cars. Infine troviamo tra gli iscritti con ambizione da podio nella classe RS 1.6 Plus Alex Mangeruca e Luca Cornacchia con la Citroen Saxo.

Già un podio nei kart

Il primo successo della stagione 2024 è già arrivato nei kart grazie all'exploit di Paolo Milani, eclettico driver comasco che da anni si divide tra rally, salite e slalom, questa volta impegnato nei kart nel 4° trofeo Aci Como andato in scena al kartodromo Driver a Como in occasione della festa dei Campioni dell'Automobile club lariano. Dopo qualifiche e manche eliminatorie, Milani si è imposto in una accesissima finale nella categoria Professionisti, primeggiando al fotofinish sul motociclista Claudio Corti, con un passato nel Motomondiale e in SBK.

“Ho dato tutto fino all'ultimo metro, perché lo scorso anno mi ero classificato secondo per pochi millesimi. Questa volta invece sono stato premiato io, davanti a un professionista come Corti. Una grande soddisfazione per me. Sono davvero contento di aver regalato la prima coppa della stagione 2024 alla Abs Sport” commenta entusiasta Paolo.