Venerdì 20 giugno 2025 a Casnate con Bernate tornerà il Torneo Azzurrini Academy e si inaugurerà la sala di training cognitivo.

Il torneo

Domani, dalle 18 alle 21 il Centro Sportivo Renato Rossi – Eracle FC ospiterà la terza edizione del Torneo Azzurrini Academy, il trofeo “Gruppo Pontiggia – Italian Pack”, pensato come celebrazione del valore educativo dello sport e della forza dei sogni. Il motto di quest’anno sarà: “Un trofeo per chi crede nei sogni.”

Saranno quattro le squadre che si affronteranno: i piccoli atleti di Azzurrini Academy (Azzurri e Bianchi), Fuori-classe Como 1907 e una rappresentativa di Eracle Sport FC – Milan Academy Centro Tecnico. Tutti loro scenderanno in campo per vivere un’esperienza di sport, inclusione e crescita personale.

Zambrotta ospite d'onore

Ospite d’onore della serata sarà Gianluca Zambrotta, campione del mondo con la nazionale italiana ai Mondiali di Germania del 2006 e presidente di Azzurrini Academy, da sempre promotore di uno sport aperto e inclusivo.

La nuova sala di training cognitivo

Durante l’evento verrà inaugurata la nuova sala di training cognitivo, uno spazio tecnologico immersivo e innovativo dove la tecnologia allenerà mente, emozioni e corpo in modo integrato. Si tratta di una delle prime strutture in Italia di questo genere, pensata per potenziare abilita cognitive, motorie ed emotive attraverso un approccio multidisciplinare che fonde gioco, apprendimento e benessere. L'iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Gruppo Pontiggia, Samsung e Lions Club Monticello.

Le parole di Zambrotta

Zambrotta commenta così l’importanza dell’iniziativa: