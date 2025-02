Il weekend sorride solo a Vertemate, dopo Mariano anche Villa Guardia va ko

Il weekend di serie C femminile ha sorriso solo alla Vertematese che vincendo il derby a Mariano prosegue il suo momento positivo mentre inguaia ulteriormente la posizione della Nonna Papera. Trasferta amara invece per Villa guardia che è stato stoppato sul campo del Legnano. E sabato prossimo ci sarà un derby da non perdere: Villa Guardia-Mariano.

Risultati del 3° turno di ritorno del girone Ovest

Nonna Papera Mariano-Vertematese 38-42, Tradate-Trezzano 63-54, Fernese-Sondrio 46-54; Aba Legnano-Villa Guardia 61-54, San Gabriele-Corsico 67-37, Vittuone-Gavirate 63-37, Bollate-Lecco 47-73.

Classifica girone Ovest, Serie C

Vittuone, Sondrio 28; San Gabriele, Lecco 26; Gavirate 20; Vertematese, Corsico, Legnano 16; Fernese 14; Villa Guardia, Bollate 10; Trezzano, Tradate 6; Mariano 2.

Programma del 4° turno di ritorno del girone Ovest

Venerdì 7 febbraio ore 21 Gavirate-Vertematese, Trezzano-San Gabriele; sabato 8 Sondrio-Tradate, Legnano-Bollate, ore 21.30 Villa Guardia-Mariano; domenica 9 Lecco-Vittuone, Corsico-Fernese.