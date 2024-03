Il weekend sportivo di Marila: ottime le prestazioni tra Serie D e C regionali

Un fine settimana ricco di soddisfazioni e di un podio prestigioso per la Marila Asd, giovane società sportiva fondata soltanto nell'estate del 2021, ma che ha già conquistato le scene del panorama regionale e nazionale della disciplina della ginnastica ritmica sia nel settore agonistico Silver sia in quello Gold, sotto la guida del presidente Marvin Di Napoli.

Serie D LC Allieve

Il sodalizio di Fino Mornasco ha preso parte alla seconda prova del campionato di Serie D LC Allieve, che si è svolta sabato 23 marzo nel Comune di Desio. Per Marila è sceso in pedana un trio di ginnaste esordienti, ma fin da subito molto affiatato e competitivo. E l'amicizia e il duro lavoro in palestra della squadra di Serie D ha ripagato alla grande le aspettative dello staff tecnico. Le allieve Alice Carabelli, Maya Lamperti e Rebecca Trunetti, al loro primo anno in questa categoria, hanno conquistato una meritata medaglia d'argento laureandosi vicecampionesse regionali.

"Complimenti alle nostre piccole ginnaste per l'impegno, passione e determinazione dimostrate in questi mesi di costante lavoro durante gli allenamenti in palestra", le prime parole post gara delle direttrici tecniche di Marila Marta Corbetta e Ilaria Chindamo.

Serie C

Non sollo Serie D LC, ma nel weekend Marila ha ottenuto anche un importante traguardo nella terza e ultima tappa del campionato di Serie C, categoria superiore. Il risultato finale della squadra di Marila al primo anno in una competizione con un così elevato tasso tecnico di difficoltà? 24esima posizione su ben 42 squadre partecipanti.

"Una crescita notevole quella della nostra giovanissima squadra - hanno aggiunto, con orgoglio, Corbetta e Chindamo - Quattro ginnaste classe 2010, tutte alla prima esperienza, hanno migliorato di ben sette punti il punteggio complessivo di squadra rispetto alla seconda prova di Caorle".

Ha spiccato la portentosa prova alla palla di Martina Passaro, che è valsa l'importante punteggio di 26.150. Gara di riscatto per Cecilia De Capitani che alle Clavette si è aggiudicata un significativo 25.450. Ottime prestazioni anche per Nami Parise al cerchio e per Emilie Chignoli che, nonostante alcune imprecisioni nello svolgimento degli esercizi, si sono fatte notare dalla giuria tecnica per grinta ed espressività.