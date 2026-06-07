Ilaria Bernardi con l’Italia U23 3X3 vince la tappa in Lituania della Youth Nations League

Belle notizie tinte d’azzurro per il basket nostrano.

Il successo

La cestista di Figino Ilaria Bernardi ha vinto con l’Italia Under 23 Femminile 3×3 la tappa della Conference Europe-1 della Youth Nations League che si è svolta dal 1 al 3 giugno a Vilnius in Lituania. Nel minitorneo della terza giornata di gare Ilaria e le compagne azzurre hanno battuto nell’ordine Azerbaigian, Slovenia e in finale le padrone di casa della Lituania. Nei gironi precedenti l’Italia aveva affrontato Germania, Lituania, Slovenia, Croazia e Azerbaijan.

I risultati delle azzurre

Terza giornata

Italia-Azerbaigian 21-3

Italia: Takougang 3, Bernardi 4, N’Guessan 2, Osazuwa 12.

Italia-Slovenia 15-11

Italia: Takougang 4, Bernardi 2, N’Guessan 3, Osazuwa 6.

Finale

Italia-Lituania 17-12

Italia: Takougang 4, Bernardi 4, N’Guessan 5, Osazuwa 4.

Seconda giornata

Italia-Croazia 12-5

Italia: Sammartino 3, Takougang 2, Bernardi 2, Osazuwa 5.

Italia-Slovenia 12-14

Italia: Sammartino 2, Takougang 3, Bernardi 4, Osazuwa 3.

Prima giornata

Italia-Azerbaigian 21-8

Italia: Sammartino 5, Bernardi 5, N’Guessan 4, Osazuwa 7.

Italia-Lituania 19-18

Italia: Sammartino 6, Bernardi 4, N’Guessan 2, Osazuwa 7.

Finale 1-2 posto

Slovenia-Italia 20-13

Italia: Sammartino, Bernardi 3, N’Guessan 4, Osazuwa 6.

Le azzurre dell’Italia Under 23 Femminile

Ilaria Bernardi 2005 Galli San Giovanni Valdarno

Loredana Takougang 2004 Galli San Giovanni Valdarno

Nancy Alessandra N’Guessan 2003 Limonta Costa Masnaga

Cristina Osazuwa 2005 Geas Sesto San Giovanni

Ludovica Sammartino 2005 Banco di Sardegna Sassari