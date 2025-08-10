Pallacanestro femminile

Ilaria Bernardi e una grande rimonta non bastano, Italia ko con la Spagna e oggi sfida la Svezia per il bronzo europeo

Stasera le azzurre alle 19 giocano per salire sul podio continentale

Figino Serenza
L'Italia Under20 della cestista di Figino Ilaria Bernardi oggi gioca per il bronzo al campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento a Matosinhos in Portogallo.

La gara

Ieri sera infatti nonostante l'ottima prova della guardia brianzola e una grande rimonta le azzurre si sono dovute arrendere in semifinale alla Spagna per 73-67. Questa sera alle ore 19 italiane, diretta sul canale YouTube FIBA. Bernardi e compagne affrontano la Svezia (ieri ko 80-78 con la Lituania dopo un overtime) per provare a bissare la medaglia di Bronzo già vinta l'anno scorso.

Il tabellino della semifinale Spagna-Italia 73-67

Parziali: 25-13, 43-33, 60-46,

Spagna: Fernandez 2 (1/4), Garcia* 20 (5/8, 1/1), Mata 13 (5/6), Tor (0/1), Okafor* 9 (3/7, 1/3), Cerqueira ne, Rodriguez* 12 (2/3, 2/5), Alberich (0/5, 0/1), Viegas, Nde* 6 (2/6, 0/1), Miguez* 11 (3/7, 0/1), Caballero ne. All: Fernandez.
Italia: Edokpaigbe* 6 (2/7, 0/2), Lucantoni, Cedolini ne, Zanardi* 15 (3/6, 3/8), Lussignoli* 7 (3/8, 0/1), Gianangeli 2 (1/1), Zuccon* 2 (1/2), Piatti 2 (1/3), Bernardi 10 (0/2, 3/3), Fantini 8 (3/3), Osazuwa* 10 (5/8, 0/1), Baldassarre 5 (1/4, 0/1). All: Piazza.
Arbitri: Cisil Güngör (Turchia), Jan Baloun (Cechia), Natasa Dragojevic (Montenegro)

Basket femminile Ilaria Bernardi in azzurro con il Bronzo
Ilaria Bernardi con il bronzo Europeo vinto con l'Italia U20 2024

Tutti i risultati delle azzurre nel girone D

1° turno Polonia-Italia 79-74 d1ts

2° turno Italia-Cechia 78-63
3° turno Italia-Paesi Bassi 77-79

Ottavi di finale

Italia-Lettonia 101-70

Quarti di finale

Italia-Israele 77-69

Semifinale

Spana-Italia 73-67

Le azzurre agli Europei U20

Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese
Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano
Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari
Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University
Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project
Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide
Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0
Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo
Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga
Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino
Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia
Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia

Basket femminile Ilaria Bernardi con l'Italia U20
La figinese Ilaria Bernardi con l'Italia u20
