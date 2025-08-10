Ilaria Bernardi e una grande rimonta non bastano, Italia ko con la Spagna e oggi sfida la Svezia per il bronzo europeo

Pallacanestro femminile

Stasera le azzurre alle 19 giocano per salire sul podio continentale

L'Italia Under20 della cestista di Figino Ilaria Bernardi oggi gioca per il bronzo al campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento a Matosinhos in Portogallo.

La gara

Ieri sera infatti nonostante l'ottima prova della guardia brianzola e una grande rimonta le azzurre si sono dovute arrendere in semifinale alla Spagna per 73-67. Questa sera alle ore 19 italiane, diretta sul canale YouTube FIBA. Bernardi e compagne affrontano la Svezia (ieri ko 80-78 con la Lituania dopo un overtime) per provare a bissare la medaglia di Bronzo già vinta l'anno scorso.

Il tabellino della semifinale Spagna-Italia 73-67

Parziali: 25-13, 43-33, 60-46,

Spagna: Fernandez 2 (1/4), Garcia* 20 (5/8, 1/1), Mata 13 (5/6), Tor (0/1), Okafor* 9 (3/7, 1/3), Cerqueira ne, Rodriguez* 12 (2/3, 2/5), Alberich (0/5, 0/1), Viegas, Nde* 6 (2/6, 0/1), Miguez* 11 (3/7, 0/1), Caballero ne. All: Fernandez.

Italia: Edokpaigbe* 6 (2/7, 0/2), Lucantoni, Cedolini ne, Zanardi* 15 (3/6, 3/8), Lussignoli* 7 (3/8, 0/1), Gianangeli 2 (1/1), Zuccon* 2 (1/2), Piatti 2 (1/3), Bernardi 10 (0/2, 3/3), Fantini 8 (3/3), Osazuwa* 10 (5/8, 0/1), Baldassarre 5 (1/4, 0/1). All: Piazza.

Arbitri: Cisil Güngör (Turchia), Jan Baloun (Cechia), Natasa Dragojevic (Montenegro)

Tutti i risultati delle azzurre nel girone D

1° turno Polonia-Italia 79-74 d1ts

2° turno Italia-Cechia 78-63

3° turno Italia-Paesi Bassi 77-79

Ottavi di finale

Italia-Lettonia 101-70

Quarti di finale

Italia-Israele 77-69

Semifinale

Spana-Italia 73-67

Le azzurre agli Europei U20

Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia