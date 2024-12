Impresa For, torna a vincere l'Uggiatese: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

Prima categoria: tra i risultati spicca l'impresa della For

Girone A

Eroica For Soccer: sotto 0-2, nella ripresa i blugranata siglano quattro gol in 15 minuti e infliggono la prima sconfitta stagionale alla corazzata Gallarate (4-3). For che torna in zona playoff: quinto posto a quota 22 punti.

Girone B

Il Cassina supera 0-1 il Limbiate nel posticipo, mentre l'Itala crolla 4-1 a Montesolaro. Cadono di misura anche Bulgaro (0-1 contro il Bovisio Masciago) e Cdg Veniano (1-0 a Portichetto). Cassina quarto con 26 punti (a meno cinque dalla vetta occupata da Sc United), Itala ferma a 21 al settimo posto. Dietro restano in zona playout Bulgaro (9 punti) e Veniano (8 punti).

Seconda categoria: è tornata a gioire l'Uggiatese

Girone G

Tre punti vitali per l'Uggiatese, che batte 2-0 in casa la Concagnese e si risolleva: è momentaneamente fuori dalla zona playout con 11 punti. Davanti non molla l'Aurora Montano, che espugna 2-3 Guanzate e resta secondo con 26 punti. A quota 24 c'è il Cda Cavallasca, che supera 2-0 la Lariointelvi. Cade invece il Colverde contro la capolista Cucciago (1-4): scivola così in ultima posizione con 9 punti. Concagnese undicesima a 15 punti, Guanzatese penultima a 10.

Terza categoria: fatica ma vince il Real San Fermo

Como - Girone A

Real San Fermo che soffre ma porta a casa tre punti che mancavano da tre partite: con la Casnatese finisce 4-3. Sanfermini sesti in classifica con 23 punti.

Varese - Girone A

Si deve arrendere il Villaguardia sul campo della capolista Cedratese (5-0): resta ultimo con 4 punti.