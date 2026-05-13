Impresa Inverigo sei in semifinale, fuori Lurate e Antoniana Como, Figino retrocede

Il weekend ha emesso verdetti importati per le squadre lariane nel campionato di Divisione Regionale 2.

Le gare

Nei quarti di finale playoff sorride solo il Gigante Inverigo che ha compiuto l’impresa di eliminare la grande favorita Lesmo per 2-0 volando così in semifinale. Niente da fare invece per la Kaire Sport Lurate Caccivio che ha perso la bella in casa contro il Masters Carate. Medesimo epilogo in gara 3 per l’Antoniana Como battuta sul campo del Cesano Seveso. Nei playout invece mesto finale per il Figino che dopo aver perso in trasferta la prima partita si è arreso anche in gara 2 perdendo la serie contro la Sanfru Monza e incassando così la retrocessione.

Programma quarti di finale girone C

Gara 3: Kaire Sport Lurate-Masters Carate 55-60, Cesano Seveso-Antoniana 75-58

Gara 1 Appiano-Pescate 53-66; Kaire Sport Lurate-Masters Carate 49-65, domenica 3 maggio Lesmo-Inverigo 90-95, lunedì 4 ore 21 Cesano Seveso-Antoniana Como 69-68.

Gara 2: domenica 3 Pescate-Appiano Gentile 67-56; mercoledì 6 Masters Carate-Kaire Sport Lurate 64-74; giovedì 7 Antoniana Como-Cesano Seveso; venerdì 8 ore 21.15 Inverigo-Lesmo 77-67.

Serie Playout

Gara 1 Sanfru Monza-Figino 69-60, gara 2 Figino-Sanfru 52-78