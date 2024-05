In A1 la canturina Del Pero passa a S. Martino, in A2 Frustaci vede la promozione con Alpo

Non è ancora finita la stagione agonistica 2023/24 ed ecco che già il basket femminile ha inizia

In A2 le finali promozione parlano brianzolo

to a piazzare colpi di mercato. Uno dei primi in serie A1 donne parla lariano e ha visto protagonista la cestista canturinaguardia classe 1999 che è passata dalla Virtus Segafredo Bologna alla Alama San Martino di Lupari. La presentazione ufficiale avverrà giovedì 30 maggio alle ore 18.30 al PalaLupe.

Intanto si infiammano le finali promozione in serie A2 dove sono protagoniste due cestiste brianzole. Nel tabellone 1 il Derthona ha stravinto gara 1 di finale per 81-59 contro San Giovanni Valdarno a cui non sono bastati i 21 punti dell'ala forte canturina ex Mariano Meriem Nasraoui. Gara 2 in Toscana giovedì 30 maggio ed eventuale bella in Piemonte domenica 2 giugno.

Nella finale del tabellone 2 invece partenza lanciata per l'Alpo Verona della guardia di Vertemate Sofia Frustaci che ha sbancato Udine in gara 1 per 75-85 (Frustaci 12 punti) e già mercoledì 29 potrebbe festeggiare la promozione in serie A1 in casa. Eventuale bella A a Udine sabato 1 giugno.