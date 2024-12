In C cadono Vertemate e Villa Guardia, oggi nel posticipo Mariano a Corsico

Doppio ko per le squadre lariane negli anticipi dell'11° turno di serie C femminile. Vertematese e Villa Guardia infatti sono state entrambe sconfitte a domicilio rispettivamente da Lecco e Sondrio. Posticipo domenicale invece per la Nonna Papera Mariano che oggi alle ore 21 cercherà un colpo grosso a Corsico per regalarsi punti pesati sotto l'albero.

Il programma dell'11° turno del girone Ovest

Giovedì 12 dicembre Tradate-Vittuone 26-60, venerdì 13 Gavirate-Bollate84-50, San Gabriele-Legnano 67-56, ore 21.30 Vertematese-Lecco 45-58, Trezzano-Fernese 49-62 ; sabato 14 ore 21.30 Villa Guardia-Sondrio 28-46, domenica 15 ore 21 Corsico-Mariano.

La classifica aggiornata del girone Ovest, serie C

Vittuone 20; Sondrio, San Gabriele 18; Lecco 16; Gavirate 14; Corsico 12; Vertematese, Legnano, Fernese 10; Villa Guardia 8; Trezzano 6; Bollate, Sportlandia Tradate 4; Nonna Papera Mariano 2.