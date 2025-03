In C ko per Mariano e Villa Guardia, oggi la Vertematese sfida Corsico

Doppio pesante ko per le squadre lariane negli anticipi del 7° turno di serie C femminile.

Le gare

La Nonna Papera Mariano si è dovuta ancora arrendere sul campo del Gavirate e vede sempre più allontanarsi la possibilità di conquistare almeno i playout.

Sconfitta pesante anche per il Villa Guardia che ieri sera ha perso in casa lo scontro diretto per mano di un Trezzano che ora è a sole due lunghezze dalle ragazze lariane dirette da coach Fabrizio Molteni.

Questa sera chiude il cartellone la Vertematese che rende visita al Corsico per continuare la sua rincorsa ai playoff.

Il programma del 7° turno di ritorno del girone Ovest

Tradate-Bollate 49-38, Gavirate-Mariano 75-59, Trezzano-Vittuone 37-56; Sondrio-Legnano 48-45, Villa Guardia-Trezzano 46-53; domenica 2 San Gabriele-Lecco; ore 21 Corsico-Vertematese.

La classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone 36; Sondrio 34; S. Gabriele 30; Lecco 28; Gavirate 26; fernese 20 Corsico, Legnano, Vertematese, Fernese 18; Villa Guardia, Bollate 12; Trezzano, Tradate 10; Mariano 2.