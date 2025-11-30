In C la Vertematese torna a vincere, Villa Guardia cade in casa

Il 9° turno del campionato di serie C femminile si è chiuso ieri con una brutta sconfitta casalinga rimediata dal Villa Guardia stoppato a domicilio dal Corsico che l’ha anche agganciato a quota 8 punti. Sorride invece la Vertematese che torna al successo casalingo contro Legnano e sale così al quarto posto solitario.
I risultati del 9° turno del girone B
Venerdì 28 novembre Gavirate-Fernese 75-42, Pro Patria-Bollate 46-58, sabato 29 Sondrio-Broni 64-27, Vertematese-Legnano 49-37, Valmadrera-Lecco 33-84, Gallarate-Tradate 87-69, Villa Guardia-Corsico57-63.
La classifica del girone B, Serie C
Lecco 18; Gavirate, Gallarate 16; Sondrio 14; Vertematese 10; Villa Guardia, Broni, Corsico 8; Tradate, Fernese, Legnano, Ardor Bollate 6; Pro Patria Busto 2; Valmadrera 0.
Il programma del 10° turno del girone B
Venerdì 5 dicembre Gavirate-Legnano, Fernese-Sondrio, 21.15 Tradate-Vertematese , Pro Patria-Gallarate; sabato 6 ore 20 Valmadrera-Bollate; domenica 7 dicembre Lecco-Corsico, ore 19 Broni-Villa Guardia.