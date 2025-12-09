In  C posticipo da urlo per Villa Guardia che sbanca Broni per 34-55

Il 10° turno del girone B di serie C femminile si è chiuso con il botto domenicale messo segno dal GS Villa Guardia che è andato a espugnare il campo di Broni con una prova d’autorità. La squadra diretta da coach Fabrizio Molteni si è cos ripresa subito dopo l’ultimo passo falso casalingo, vincendo questo importante scontro diretto e sale a quota 10 in classifica.

I risultati del 10° turno del girone B

Giocate in anticipo Gavirate-Legnano 50-55, Fernese-Sondrio 51-67, Tradate-Vertematese 51-54 , Pro Patria-Gallarate 55-61;Valmadrera-Ardor Bollate 51-57; domenica 7 dicembre Lecco-Corsico 76-37, Broni-Villa Guardia 34-55.

La classifica del girone B

Lecco 20; Gallarate 18; Gavirate, Sondrio 16; US Vertematese 12; GS Villa Guardia 10; Broni, ABA Legnano, Ardor Bollate, Corsico 8; Sportlandia Tradate, Fernese, 6; Pro Patria Busto Arsizio 2; Valmadrera 0.

Il programma dell’11° turno del girone B

Sabato 13 dicembre Legnano-Valmadrera, Gallarate-Lecco, ore 20 Vertematese-Broni, 21.30 Villa Guardia-Gavirate; domenica 14 dicembre Ardor Bollate-Sondrio, Corsico-Tradate; lunedì 15 Fernese-Pro Patria Busto.