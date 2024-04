In C stasera in campo Mariano, Cantù e la Vertematese già retrocessa

Si apre questa sera l'ultimo turno della seconda fase del campionato lombardo di basket serie C femminile.

Le partite

Nel girone Gold Ovest oggi scende in campo la Nonna Papera Mariano che in casa ospita la capolista Gallarate sapendo già di chiudere al sesto posto e di non poterlo migliorare. La squadra di coach Dionigi Cappelletti userà la sfida odierna come utile test in vista dei prossimi playoff. Stesso obiettivo anche per il GS Villa Guardia che invece scenderà in campo sabato sera per chiudere questa fase ospitando Legnano in casa con una partita ininfluente per la classifica vista che la squadra di coach Fabrizio Molteni è già certa di giocare gli spareggi playout per la salvezza.

Il cartellone dell’ultimo turno girone Gold Ovest

Venerdì 5 aprile ore 21.15 Mariano-Gallarate; sabato 6 Nibionno-Tradate, ore 21.15 Villa Guardia-Legnano; domenica 7 Lecco-Corsico.

La classifica del girone Gold Ovest

Gallarate 22; Nibionno 20; Lecco 16; Legnano 14; Corsico 12; Nonna Papera Mariano 10; Tradate 8; GS Villa Guardia 2.

Spostandoci nel girone Silver in campo stasera due portacolori lariane. Il Btf Cantù rende visita alla capolista Fernese per preparare i futuri playout. Ultima partita stagionale invece per la Vertematese che saluta il campionato ospitando il Gavirate sapendo già di retrocedere. Retrocesso già matematicamente anche il Basket Como che si congederà sabato sera sul campo di Vigevano.

Il cartellone dell’ultimo turno girone Silver Ovest

Venerdì 5 aprile ore 21,15 Fernese-Cantù, ore 21.30 Vertematese-Gavirate, Trezzano-Garbagnate, sabato 6 ore 21 Vigevano-Como.

La classifica del girone Silver Ovest

Fernese 22; Gavirate 18; Vigevano, Trezzano 14, Btf Cantù, Garbagnate 12; Vertematese 8; Como 4.