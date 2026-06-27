In città torna il grande pattinaggio

Manca ormai pochissimo a uno degli appuntamenti più sentiti dell’intera stagione per la GP Mobili Cantù Bcc. Sabato 4 e domenica 5 luglio il centro sportivo Toto Caimi ospiterà infatti la 47ª edizione del Trofeo Città di Cantù, storica manifestazione organizzata dalla società presieduta da Leonardo Risoli e diventata negli anni un punto di riferimento nel panorama del pattinaggio corsa nazionale.

La manifestazione

Un traguardo importante, quello delle quarantasette edizioni, che racconta una storia fatta di passione, impegno e dedizione. Dietro a questo evento c’è il lavoro di un’intera comunità: dirigenti, tecnici, atleti, volontari, genitori e sponsor, i quali anno dopo anno contribuiscono alla riuscita di una manifestazione, che rappresenta uno dei momenti più significativi della vita societaria. Il centro sportivo Toto Caimi si prepara così ad accogliere oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia per due giornate di gare, che coinvolgeranno tutte le categorie, dai più piccoli nella «cucciolata» ai Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi, Ragazzi 12, Allievi, Junior e Senior, senza dimenticare il settore Master, testimonianza di una passione che continua ben oltre l’età agonistica. La manifestazione offrirà quindi uno spettacolo completo del pattinaggio corsa italiano, mettendo in pista atleti di ogni età ed esperienza, trasformando Cantù in uno dei principali punti di riferimento del movimento rotellistico nazionale per l’intero fine settimana.

La location

L’impianto canturino arriva a questo appuntamento forte dell’esperienza maturata negli ultimi anni nell’organizzazione di eventi di alto livello. Proprio la pista Toto Caimi ha infatti ospitato nel 2025 il Campionato italiano Strada e Trofeo Skate Italia, ricevendo apprezzamenti da atleti, tecnici e società provenienti da tutta la penisola. Un riconoscimento importante, che conferma la qualità della struttura e la capacità organizzativa della GP Mobili Cantù Bcc. In occasione degli Italiani dell’anno scorso, infatti, Cantù ha accolto 937 atleti e 117 società provenienti da tutta Italia, a cui si è aggiunta una nutrita presenza di pubblico in occasione delle gare, sin dal mercoledì, giorno di inizio della manifestazione, e sino a quelle del fine settimana. Quanto al Trofeo Città di Cantù, per la società organizzatrice sarà naturalmente anche l’occasione per vedere all’opera i propri atleti davanti al pubblico di casa, in una manifestazione che da quasi mezzo secolo rappresenta una delle tradizioni sportive più radicate della città. Mentre gli ultimi dettagli organizzativi vengono definiti, cresce l’attesa per un fine settimana che si preannuncia ricco di sport, partecipazione e spettacolo. La 47ª edizione del Trofeo Città di Cantù non sarà soltanto una competizione, ma ancora una volta una festa del pattinaggio, capace di riunire sulla stessa pista generazioni diverse accomunate dalla stessa passione per le rotelle. L’appuntamento è quindi fissato per il 4 e 5 luglio al Centro Sportivo Toto Caimi, dove Cantù si preparerà ad accogliere centinaia di atleti e accompagnatori per uno degli eventi più importanti e rappresentativi della propria storia sportiva.