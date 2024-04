In DR1 Erba che colpo domenicale e primato, stasera scende in campo Inverigo in posticipo

Colpo grosso domenicale per Le Bocce Erba che ieri ha vinto il 2° turno domenicale a Binzago e vola in vetta al girone Gold da sola. La squadra di coach Alessio Pesca ha trovato la zampata vincente in rimonta dopo una gara molto tirata che l'ha vista anche inseguire nell'ultimo quarto. Domenica amara invece per Cucciago battuto in casa dal Sedriano. Nel girone Silver rinviato al 17 aprile il match del Villa Guardia previsto per ieri sera a Carate Brianza. Stasera invece tocca al Gigante Inverigo impegnato in casa nel girone Bronze contro Cabiate.

I risultati del 2° turno girone Gold Centro

Sabato 6 aprile Morbegno-Bollate 72-62; domenica 7 ore 18.30 Binzago-Le Bocce 70-72, Cucciago-Sedriano 66-76, Seregno-Civatese 81-71.

Classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 14; Binzago 12; Sedriano 10; Bollate, Civatese 8; Morbegno 6; Cucciago 4; Seregno 2.

Il programma del 3° turno girone Gold Centro

Sabato 13 aprile Morbegno-Binzago; domenica 14 Sedriano- Civatese; ore 18 Bollate-Erba, ore 18.30 Cucciago-Seregno.

I risultati del 2° turno girone Silver Centro

Venerdì 5 aprile Rovagnate-Paderno 59-67, Appiano Gentile-Bresso 52-46; domenica 7 ore 21 Masters Carate Brianza-GS Villa Guardia rinviata al 17 aprile, Mojazza-Nibionno 53-59.

La classifica del girone Silver Centro

Mojazza Milano, Nibionno 10; GS Villa Guardia, Indipendente Appiano, Paderno 8; Masters Carate Brianza 6; Bresso, Rovagnate 4.

Il programma del 3° turno girone Silver Centro

Venerdì 12 aprile Rovagnate-Carate, ire 21.30 Paderno-Appiano Gentile; domenica 14 ore 20.30 Villa Guardia-Mojazza, Bresso-Nibionno

I risultati del 2° turno girone Bronze Centro

Venerdì 5 aprile: Lentate-Sondrio 64-73, Cmb Rho-Tirano 73-78, S. Antonino Centro-Mandello 62-65; lunedì 8 ore 21 Inverigo-Cabiate.

La classifica del girone Bronze Centro

Mandello 14; Cabiate, Cmb Rho 10; Sondrio 8; Il Gigante Inverigo, Tirano 6; S. Antonino Centro, Nuovo Basket Groane Lentate 4.

Il programma del 2° turno girone Bronze Centro

Venerdì 12 aprile: ore 21.30 S. Antonino Nova Milanese-Inverigo, Nuovo Basket Groane Lentate-Mandello, Cabiate-Tirano; sabato 13 Sondrio-CMB Rho.