In DR2 i playout salvano Antoniana e Comense mentre retrocede il Figino

Venerdì sera di verdetti nel campionato di Divisione Regionale 2 anche per le squadre lariane.

Gli esiti dei playout

Si sono giocate le gare di ritorno delle finali playout che hanno sorriso alle due formazioni di Como l'Antoniana e Comense che si sono salvate.

L'Antoniana ha bissato il successo dell'andata andando ad espugnare il campo del Cesano Seveso mentre la Comense è riuscita a ribaltare il -2 dell'andata e si è imposta per 62-54 centrando così l'obiettivo stagionale. Meno bene è andata al Figino che pur vincendo in casa per 75-71 non è riuscito a ribaltare il -8 dell'andata e quindi ha dovuto incassare la retrocessione per mano del Gavirate.

Definita anche la finale playoff con Lurate Caccivio che se la vedrà con Tradate.

Play out finali Ovest

Gare di ritorno: venerdì 7 giugno ore 21.15 Figino-Gavirate 75-71, ore 21.30 Cesano Seveso-Antoniana Como 54-60, Comense-Canegrate 62-54.

Gavirate-Figino 67-59, Antoniana Como-Cesano Seveso 57-49; domenica 2 giugno ore 18 Canegrate-Comense 73-71.

Play off semifinali Ovest

Venerdì 31 maggio Kaire Sport Lurate-Service Lift Tavernerio 62-63 (15-18; 29-30; 44-44), Tradate-Cassano Magnago 69-70

Gare di ritorno: venerdì 7 giugno ore 21.30 Cassano Magnago-Tradate 64-71. Tavernerio-Lurate Caccivio non si è giocata, Tavernerio escluso e Lurate in finale contro il Tradate.