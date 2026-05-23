In gara 1 Leopandrillo Cantù sbanca Figino e ipoteca la promozione

C’era grande attesa ieri sera per il primo atto della finale promozione dei playoff nel girone H lariano.

La gara

A Figino è andata in scena infatti la gara di andata che ha visto il successo esterno del Leopandrillo Cantù per 54-64 che così ha ipotecato il salto di categoria. “Successo importante- dice il presidente canturino Chicco Tagliabue – ma ora pensiamo già alla gara di ritorno in programma in casa nostra venerdì 29 alle ore 21.30″. Quando il Leopandrillo potrà gestire il prezioso vantaggio di 10 punti accumulato ieri sera.

Finale playoff girone H

Venerdì 22 maggio Figino-Leopandrillo Cantù 54-64, gara 2 venerdì 29 ore 21.30 Leopandrillo Cantù-Figino.

Semifinali playoff girone H

Gara 1: Olimpia Cadorago-Figino 55-69, Pallacanestro Cabiate-Leopandrillo Cantù 40-61.

Gara 2: Figino- Olimpia Cadorago 74-56, Leopandrillo Cantù-Cabiate 59-47.

La finale promozione sarà Leopandrillo Cantù-Figino

Playoff girone H quarti di finale

Gara 1: anticipi Leopandrillo Cantù-Bar Pinocchio Como 64-38, Antoniana Como-Figino 46-72; Cabiate-Socco Angels Fino 54-46, Olimpia Cadorago-Circolo Ricreativo Finese 53-43.

Gara 2: domenica 3 maggio Bar Pinocchio-Leopandrillo Cantù 57-82, Figino-Antoniana Como 85-49, Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago 52-49; lunedì 4 maggio Socco Angels Fino-Cabiate 58-60.