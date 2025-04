In Serie B1 la Pallavolo Cabiate cade male a Trescore

Pesante battuta d'arresto per la Pallavolo Cabiate in Serie B1 che nel week-end è caduta a Trescore.

Caduta libera in Serie B1

In occasione del 9° turno di ritorno del campionato di Serie B1 femminile, la Pallavolo Cabiate ha perso lo scontro diretto salvezza sul campo del Don Colleoni Trescore. Era una sfida fondamentale per rientrare in corsa, ma la ClericiAuto l'ha fallita perdendo con un secco 3-0 che la lascia al terzultimo posto in classifica. Quando mancano 4 gare alla fine della regular season, però, la matematica riserva ancora speranze alla squadra di coach Gilles Reali che tornerà in campo a domicilio sabato prossimo, 12 aprile, per ospitare la SIM Immobiliare Novara.

Il tabellino di Don Colleoni Trescore-Pall. Cabiate 3-0

Parziali: 25-15, 27-25, 25-20

Pallavolo Cabiate: Crespi 11, Gotti 9, Carpani 8, Nagy 6, Bizzotto 5, Colombo 3, Ghezzi 2. All. Reali.

Risultati del 9° turno di ritorno

Don Colleoni-Cabiate 3-0, Libellula-Trentino Energie 3-0, Novara-Savis Volpiano 3-0, Palau-Parella 3-0, Santena-Club Italia 0-3, Legnano-Volano 3-1, Villa Cortese-Chiavenna 3-0.

Classifica girone A, Serie B1 donne

Villa Cortese 56; Savis Volpiano, Volano 43; Santena 41; Capo D'Orso Palau, Libellula 40; Focol Legnano 38; Novara 34; Club Italia 32; Parella 26; Don Colleoni 25; Clerici Auto Cabiate 19; Trentino Energie 18; Chiavenna 7.

Programma del 10° turno di ritorno

Sabato 12 aprile ore 21 Cabiate-Novara, Club Italia-Libellula, Savis Volpiano-Trentino Energie, Volano-Palau, Parella-VIlla Cortese, Chiavenna-Santena, Don Colleoni-Legnano.