In Serie B2 coach Motta applaude Cabiate: “Aperto bene questo ciclo di gare importanti”

Sudata ma fortemente voluta l’ultima vittoria conquistata al tie break dalla Dolcos Cabiate che la porta al secondo posto nel girone C di Serie B2 femminile.

Serie B2, applausi per Cabiate

Prima di preparare la prossima sfida in programma tra le mura amiche sabato 22 novembre contro la Enercom Fimi Crema, un’altra delle candidate ad occupare un posto nei piani alti della classifica, il coach cabiatese Mario Motta ha voluto fare il punto e i complimenti alle sue ragazze: “Contro la Marmi Lanza Zebio è stata una partita bella e tosta come ci aspettavamo contro avversarie di grande qualità ma noi siamo state brave a rispondere colpo su colpo. Siamo partiti bene poi loro hanno recuperato e si è giocato sul filo dell’equilibrio per 4 set ma alla fine al tie break l’abbiamo spuntata noi. Molto bene è stato il modo migliore per iniziare questo ciclo di partite importanti che contano molto per la classifica. Ora siamo già proiettati sulla prossima di sabato in casa contro Crema”.

Il cartellone del 7° turno del girone A

Sabato 22 novembre ore 21 Dolcos Cabiate-Crema, Duec Credeva-Eagles Vergati PD, PlanetVolley VR-Volley Noventa Vicentina, Vero Volley Monza- Thema Studio US Torri, Agrate-Gorgonzola, Busnago-ZooGreen CR, Futurvolley-Zevio VR.

Classifica del girone A

Volley Noventa Vicentina 16; Dolcos Cabiate 15; Eagles Vergati PD 14; Vero Volley Monza 12; PlanetVolley VR, Enercom Fimi Crema 11; Thema Studio US Torri 10; Agrate, Zevio VR 9; Futurvolley 6; Duec Credeva, Gorgonzola 5; ZooGreen CR 3; Busnago 0.