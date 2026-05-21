In serie C Villa Guardia perde il primo round di semifinale a Gallarate

Il Gs Villa Guardia ha aperto la serie di semifinale playoff di serie C femminile e lo ha fatto rendendo visita alla grande favorita per la promozione il Gallarate.

La gara

La squadra varesina ha di fatto rispettato il pronostico vincendo a domicilio il primo round per 73-62 ma la formazione lariana diretta da coach Fabrizio Molteni ha confermato di esserci in questi playoff e di poter dire la sua anche in questa serie.

Già dal return match in programma a Villa Guardia sabato 23 sul parquet di via Tevere alle 21 quando il GSV proverà a compiere un’altra impresa per meritarsi ancora una volta la bella come già fatto in rimonta nei quarti di finale contro il Basket Verdello.

La vincente sfiderà nella finalissima promozione del tabellone B la vincente della serie Masters Carate Brianza-San Giorgio Mantova attualmente sull’0-1. Nel tabellone A, invece, le due semifinali sono Vismara Milano-Cremonese (1-0) e Lecco-Vimercate (1-0).

Il programma della serie di semifinale

Gara1 martedì 19 Gallarate-Villa Guardia 73-62, gara 2 sabato 23 a Villa guardia ore 21 ed eventuale gara 3 sabato 30 a Gallarate ore 21.