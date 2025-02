In serie C weekend nero per Mariano, Villa Guardia e Vertemate tutte al tappeto

Fine settimana nero in serie C femminile per le tre squadre lariane tutte sconfitte a domicilio in occasione del 5° turno di ritorno, Pesante ko per la Vertematese che contro la capolista Vittuone ha segnato solo 23 punti. Stop interno che può essere pericoloso per il Villa Guardia sorpreso dal Trezzano. Niente da fare ancora una volta per una generosa Nonna Papera Mariano che di misura ha ceduto anche al Legnano.

Il programma del 5° turno di ritorno del girone Ovest

Nonna Papera Mariano-Legnano 59-62, Fernese-Lecco 50-70, Tradate-Gavirate 67-60, Vertematese-Vittuone 23-42; Bollate-Corsico 58-60, Villa Guardia-Trezzano 50-56;

La classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone 32; Sondrio 30; S. Gabriele, Lecco 28; Gavirate 22; Corsico, Legnano 18; Vertematese, Fernese 16; Villa Guardia, Bollate 12; Trezzano, Tradate 6; Mariano 2.

Il programma del 6° turno di ritorno del girone Ovest

Venerdì 21 febbraio ore 21.15 Nonna Papera Mariano- Trezzano, ore 21.30 Vertematese-Tradate; domenica 23 Lecco-Sondrio, Vittuone-Bollate, Legnano-Fernese, ore 18.30 Villa Guardia-San Gabriele, Corsico-Gavirate.